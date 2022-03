Agustín Gauto pelea mañana en Dubai

El minimosca argentino Agustín Gauto, una de las mayores promesas del boxeo nacional, peleará mañana en los Emiratos Arabes Unidos ante el filipino Miel Fajardo, combate pactado a 8 rounds en el Dubai Tennis Stadium.

En esta cartelera, que no será televisada para la Argentina, el ex campeón mundial Marcos René Maidana debía hacer una pelea exhibición con el youtuber uruguayo Yao Cabrera, pero el combate se canceló porque éste no recibió el permiso de salida por problemas judiciales en provincia de Buenos Aires.

Gauto, de 24 años, nacido y residente en Lanús, está tercero en los principales rankings mundialistas: tercero en la OMB, cuarto en la FIB y sexto en la AMB. Tiene un palmarés de 17 victorias, con 12 nocauts, sin empates ni derrotas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fajardo, por su parte, tiene 22 años, nació en Agusan del Sur y reside en Manila. Su récord es de 7 victorias (6 antes del límite), 1 derrota, 2 empates. En su última pelea, el 3 de julio de 2021, empató con su compatriota Bienvenido Ligas, en Urdaneta City, Filipinas.

En la misma cartelera el entrerriano Brian Arregui (24 años/4-0-0 con 3 ko) peleará por el vacante título juvenil super welter OMB con el indio Kulbir Dhaka (21 años/4-0-0 con 2 ko).

Además, el mediano bonaerense Francisco Verón (23 años/7-0-0 con 5 ko) combatirá a 6 rounds con el moldavo Octavian Gratii (30 años/8-23-1 con 8 ko).

Tanto Arregui como Verón representaron al boxeo argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Con información de Télam