Roncaglia y Sández, la única alternativa que le queda a Ibarra para la dupla central de Boca

El experimentado Facundo Roncaglia y el juvenil Agustín Sández son las únicas alternativas que le quedaron al entrenador de Bocva Juniors, Hugo Ibarra para conformar la dupla de marcadores centrales que afrontarán el partido ante Racing Club por la Supercopa Internacional que tendrá lugar este viernes desde las 12.30 (hora argentina) en Abu Dhabi.

Allí, en la capital de Emiratos Árabes Unidos donde hoy fue presentada por la AFA justamente el trofeo en juego, hoy Boca entrenó con dos jugadores menos que debieron hacer diferenciado por distintas lesiones, y ellos fueron el marcador central Nicolás Figal y el volante Diego González.

Ambos ya están descartados para el juego ante la "Academia" en el estadio Hazza Bin Zayed y por ello la dupla central se quedará en Roncaglia (35 años) y Sández (el pasado lunes 16 recién cumplió 22 y naturalmente es lateral izquierdo), mientras que el retornado desde Aldosivi, Nicolás Valentini, aguardará entre los suplentes.

La duda que persiste y no se conocerá hasta último momento está en el arco, donde hoy Sergio Romero entrenó con algunas dificultades, por lo que la posibilidad de que no esté ante su exequipo se acrecientan equitativamente con las posibilidades de Agustín Rossi, pese a su complicada salida hacia Flamengo, de ser titular, por encima de otro ex "académico" como Javier García.

Por lo tanto, hoy por hoy y teniendo en cuenta las dificultades mencionadas para rematar con fuerza de "Chiquito" Romero, la probable formación "xeneize" sería la siguiente:

Agustín Rossi o Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sández y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Con información de Télam