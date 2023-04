"Siempre tuvimos la intención de ir a buscarlo", dijo Farré tras empate de Belgrano ante Sarmiento

El director técnico de Belgrano de Córdoba, dijo que su equipo “siempre tuvo la intención de ir a buscarlo”, en referencia al empate que protagonizó esta noche su equipo ante Sarmiento de Junín por la Liga Profesional de Fútbol.

“En el segundo tiempo el equipo comenzó a cansarse y fue todo más parejo”, apuntó el entrenador ‘pirata’ en conferencia de prensa, a la vez que consideró que “Sarmiento buscaba que el partido termine como terminó”.

El técnico fue consultado además por el estado del chileno Alex Ibacache, que fue sustituido en el complemento del encuentro que marcó su debut, aunque despejó dudas sobra una presunta lesión aclaró que “no es una lesión muscular, fue simplemente cansancio”.

Asimismo, a pesar del empate y de acumular tres juegos sin triunfos, Farré acotó: “En esta categoría hay que valorar todo, no desmerezco el punto”.

"En Primera División, tener la posibilidad de generar cinco o seis situaciones no es algo negativo, y me queda un saldo favorable respecto de eso. Sobre el hecho de convertirlas, es fútbol. Lo más importante de hoy es que generamos chances, que en otros partidos no las teníamos tan claras", se extendió el entrenador.

Y defendió la idea de juego, a pesar de que el equipo solo convirtió cinco goles en los nueve partidos que jugó en el torneo.

"Hay que insistir, me gustaría que estuviéramos más tranquilos a la hora de definir y que el último pase sea más preciso. Es propio del juego ir resolviendo, yo no soy el que está adentro para hacerlo. Me deja tranquilo la imagen que dejamos en el primer tiempo, con equipo protagonista, con juego, situaciones. Tomaré lo positivo para seguir creciendo", completó.

Con información de Télam