Superlativa tarea de Balbi para triunfo de Flamengo en básquetbol de Brasil

El argentino Franco Balbi cumplió hoy una destacada tarea para Flamengo, que superó por 84 a 71 a Pato Basquete, en el segundo encuentro de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil.

El armador juninense, de 34 años, arrancó como titular en el elenco carioca y estuvo en cancha durante 26 minutos en el cotejo disputado en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro

El exjugador de Boca Juniors y Ferro firmó una planilla con 13 puntos (2-5 en dobles, 3-8 en triples), 10 asistencias, 4 recuperos y 3 rebotes.

En el equipo ‘rojinegro’ también actuó el alero bonaerense Martín Cuello (ex Ferro e Instituto de Córdoba), que culminó con un balance de 8 unidades (3-3 en dobles, 2-2 en libres) y 4 rebotes en 17 minutos.

El goleador de la jornada resultó el base estadounidense Nathaniel Barnes, quien consiguió una renta de 24 tantos (6-11 en dobles, 4-6 en triples), 2 rebotes, una asistencia y un robo.

Flamengo se recuperó, de este modo, de la caída 70-87 que sufrió el viernes pasado ante Minas Tenis Clube, que contó con los concursos de los argentinos Franco Baralle (ex Quimsa de Santiago del Estero), Luciano González (ex San Lorenzo) y Nicolás Copello (ex Instituto de Córdoba).

Con información de Télam