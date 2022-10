Flamengo, con presencia argentina, inaugura la Liga de Básquetbol de Brasil

Flamengo, con destacada presencia argentina, iniciará mañana la realización de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil, en el duelo que sostendrá con Minas Tenis Club, en uno de los adelantos de la jornada inaugural.

El partido se desarrollará desde las 18.15 en el Arena de la ciudad de Belo Horizonte.

El conjunto carioca, que dirige el entrenador Gustavo de Conti, contará con los concursos del base santiagueño Nicolás 'Penka' Aguirre y del armador cordobés José Vildoza (ambos ex San Lorenzo), además del alero Martín Cuello (ex Ferro e Instituto de Córdoba).

En el elenco de Belo Horizonte, por su lado, está prevista la participación del base bahiense Lucas Faggiano (ex Bahía Basket, San Martín de Corrientes y Boca).

En tanto, a partir de las 19.00, Unifacisa recibirá en Campinas Grande a Cerrado Basquete, que tiene en sus filas al base misionero Stéfano Pierotti

En idéntico horario, Río Claro se topará con Paulistano, a la vez que en San Pablo, el local Corinthians, enfrentará a Sao José, que cuenta con el concurso del armador cordobés Diego Figueredo (ex Atenas y Ferro).

Los partidos del lunes serán: Pato Basquete-Sao José; Unifacisa-Brasilia; Fortaleza-Cerrado Basquete y Río Claro-San Pablo.

Los otros argentinos que intervendrán en la NBB esta temporada son el armador cordobés Jonatan Machuca (ex San Martín de Corrientes) para Baurú; el base de Lincoln Enzo Cafferata (ex Platense) para Unión Corinthians; el alero paranaense Erik Thomas (ex Ferro) para Brasilia y el estratega juninense Santiago Scala (ex Instituto) para el campeón vigente, Sesi Franca.

Con información de Télam