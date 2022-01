"Se me abrieron muchas posibilidades", reconoció Laprovíttola sobre su presente

El base argentino de Barcelona, Nicolás Laprovittola, reconoció este martes que se la abrieron "muchas posibilidades" con las lesiones de diferentes compañeros en esta temporada en la que es una de las figuras del conjunto culé en la Liga ACB de España y en la Euroliga.

"No sé si es el mejor momento de mi carrera, fui papá y eso te cambia absolutamente todo. Esta temporada sin dos jugadores se abrieron muchas oportunidades, pero me tengo que ganar mis minutos. Disfruto mucho de mis momentos", comentó el basquetbolista en 3x3 Radio.

"Creo que todos defienden bien en este equipo, y por algo será. Me dejaron las cosas claras, me vi mucho en video, aprendiendo las posiciones, hacia donde enviar a mi adversario y muchas cuestiones tácticas. La idea es no cometer errores", continuó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Laprovittola tiene 6.6 puntos, 2.7 asistencias y 1.6 rebotes en 20 minutos de promedio por partido en Barcelona durante la temporada actual.

"La presión nos la ponemos nosotros, tenemos que ser exigentes con nuestro juego. Dependemos mucho de que todo el equipo y toda la maquinaria funcione. Los equipos vienen muy motivados a jugar con el Barcelona", afirmó.

El conjunto catalán es segundo en la clasificación, con tres partidos menos, por detrás de Real Madrid, el anterior club del base argentino.

Por otro lado, Laprovittola adelantó que su deseo es decir "presente" en la ventana de agosto con el seleccionado argentino aunque todavía "falta mucho".

Con información de Télam