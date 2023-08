Un directivo de Argentinos se refirió a la lesión de Sánchez: "Nunca vi nada igual en mi vida"

El secretario general de Argentinos Juniors, el doctor Alejandro Roncoroni, sostuvo hoy que "nunca vio nada igual" en relación a la luxación completa de rodilla izquierda sufrida por el defensor Luciano Sánchez en el partido de anoche contra Fluminense, en la ida de los octavos de la Copa Libertadores.

"En 23 años cómo médico nunca vi una lesión así, Villani (doctor de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están lo meniscos", aseguró el médico en Directv Sports.

"Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", detalló el profesional de la salud y directivo del "Bicho".

La jugada se dio a los 10 minutos del segundo tiempo cuando el experimentado Marcelo, de Fluminense, giró con la pelota y Sánchez se la robó, con tanta mala suerte que el ex Real Madrid no llegó a sacar la pierna y automáticamente se produjo la lesión. En el mismo momento se produjo un silencio sepulcral en el Diego Armando Maradona y el propio Marcelo se largó a llorar antes de ver la tarjeta roja, marcadamente conmovido por la fractura producida.

De hecho, el lateral brasileño se fue sin hacer declaraciones, con lágrimas en los ojos y posteriormente pidió perdón en sus redes sociales.

"No me queda claro si es por la patada de Marcelo. No me surge ni me sale hacerlo cargo, como sí en su momento ocurrió de Carlos Tevez con Ezequiel Ham. Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido", dijo Roncoroni.

Por el contrario, el dirigente apuntó contra el defensor brasileño, que como se caracteriza, provocó a los hinchas y jugadores rivales durante el partido y lo hizo luego ante los micrófonos en la zona mixta cuando aseguró: "No me lo puedo creer que el árbitro haya tenido la caradurez de expulsar a Marcelo".

De hecho, Roncoroni, que se mantuvo cauto en toda la entrevista, en este caso apuntó: "Lo único que da vergüenza son las declaraciones de Felipe Melo. Marcelo se retiró solo del estadio. Felipe Melo dio un montón de notas. Están claras las diferencias".

Con información de Télam