Troglio vaticinó un partido "durísimo" ante Argentinos por la cuarta fecha de la Copa de La Liga

El entrenador de San Lorenzo, Pedro Troglio, dijo hoy que el partido ante Argentinos Juniors "va a ser durísimo", al considerar el encuentro por la cuarta fecha de la Copa de La Liga Profesional de Fútbol (LPF), que se jugará el próximo domingo en el barrio porteño de La Paternal.

"Va a ser un partido durísimo y vamos a trabajar para ganar", señaló el DT del "Ciclón" este mediodía en rueda de prensa.

Sobre el equipo que parará ante el "Bicho Colorado", Troglio destacó que pretende "un equipo corto, complicado y molesto", y a su vez consideró que "estamos en condiciones de ganarle a cualquiera".

Sobre el particular, reconoció que "no ganar, no te hace trabajar tranquilo", aunque no dudó en afirmar de que "vamos a revertir", la situación, tras la derrota por 4-3 que el club de Boedo sufrió el lunes pasado -como local- ante Defensa y Justicia

En ese aspecto, el exmediocampista de River y el seleccionado argentino, subrayó que el plantel "santo" está a "un partido y medio" de los cuatro lugares de arriba de la tabla, que es el objetivo que se impuso al llegar al "Ciclón".

Al referirse al ánimo del plantel en estos momentos, Troglio aseguró tajante que "internamente estamos bárbaro, aunque golpeados por no sumar de a tres. En San Lorenzo la obligación es ganar todos los fines de semana".

"Estoy feliz en donde estoy, estamos bien, hay que seguir y que se den los resultados", argumentó el DT sobre la situación que está viviendo en el equipo azulgrana.

En ese tema, se refirió a unas declaraciones que vertió anteriormente y afirmó que "nunca he pensado en irme" del club, al tiempo que consideró que "como entrenador me hago responsable" de todo.

El técnico confirmó el equipo para medirse el próximo domingo ante Argentinos Junior, que será con Sebastián Torrico; Francisco Flores, Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gabriel Rojas; Yeison Gordillo y Agustín Martegani; Malcom Braida, Ricardo Centurión, Nicolás Fernández Mercau; y Nicolás Fernández.

El club de Boedo sigue sin festejar un triunfo desde que empezó la Copa de la LPF: debutó con un empate sin goles ante Banfield, como visitante; perdió 1 a 0 con Gimnasia en La Plata; y en el Nuevo Gasómetro cayó por 4 a 3 ante Defensa y Justicia.

Por esta circunstancia, marcha en los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Zona A del campeonato, en el 12do. lugar con sólo 1 unidad.

San Lorenzo se medirá el próximo domingo ante Argentinos Juniors a partir de las 21:30 en el estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha de la Copa de La Liga de Fútbol, encuentro que controlará Patricio Loustau.

Con información de Télam