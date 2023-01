Tevez: "Seguí poco el Mundial, me gustaba Francia"

Carlos Tevez confesó hoy que se mantuvo al margen del Mundial Qatar 2022 ganado por la Argentina y que Francia, rival en la final, fue el equipo al que más siguió por gusto.

"Seguí poco el Mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba", sorprendió el "Apache" en una entrevista concedida al Súper Mitre.

Tevez contó que tampoco le escribió a Lionel Messi, excompañero en la Selección argentina, para felicitarlo por la conquista: "Debe tener el teléfono explotado", se excusó, aunque sí dijo sintió "mucha alegría" cuando sus hijos gritaban los goles del capitán "albiceleste".

El exfutbolista de Boca Juniors disputó 76 partidos y marcó 13 goles en su etapa en el seleccionado, que se extendió desde 2004 hasta 2015. En ese lapso, disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y las Copas América 2004, 2007, 2011 y 2015, sin conseguir títulos.

Su principal logro con la camiseta celeste y blanca fue la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

Tevez, retirado del fútbol en junio pasado, un año después de su última presencia en un campo de juego, aseguró que no extraña a Boca y tampoco desespera por volver a dirigir tras su primera experiencia en Rosario Central. "No extraño el mundo Boca ni el fútbol, me agotó", dijo.

Después de su salida de Central, que atribuyó a "un tema político", recibió "un llamado de Independiente" pero no prosperó. "Hoy no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa, a mí me seducen los proyectos y eso hoy, en el fútbol argentino, es muy difícil, son apenas tres o cuatro clubes que lo pueden hacer", lamentó.

"El ser entrenador fue una buena experiencia, me encantó. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó", compartió sobre su ciclo de 24 partidos en Arroyito, de junio a noviembre de 2022.

"Ahora estoy disfrutando de los momentos, la paso con la familia en la estancia que tengo", concluyó.

Con información de Télam