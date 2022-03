San Martín de Tucumán y Brown de Adrogué buscarán mañana la punta en la Primera Nacional

(Se agrega el partido Tristán Suárez-Alvarado de Mar del Plata)

San Martín de Tucumán y Brown de Adrogué recibirán mañana a Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Morón, respectivamente, con la chance de vencer y quedar de manera transitoria como punteros del torneo Nacional en dos de los tres cotejos con los cuales comenzará la cuarta fecha.

Desde las 17.30 Brown será local ante Deportivo Morón en el estadio Lorenzo Arandilla en la localidad bonaerense de Adrogué (Nelson Sosa el árbitro), mientras que San Martín jugará desde las 21.10 ante Estudiantes en el estadio La Ciudadela (Diego Ceballos el referí), ambos cotejos televisados por TyC Sports.

Por su parte, a las 21 con Julio Barraza como árbitro, Tristán Suarez recibirá en su estadio a Alvarado de Mar del Plata.

El puntero es Belgrano de Córdoba con nueve unidades, tras ganar los tres cotejos que jugó, seguido por Brown, San Martín, Deportivo Riestra, All Boys y Deportivo Maipú con siete, por lo tanto si Brown y los tucumanos ganan llegarán a 10 unidades y quedarán en lo más alto de la tabla por lo menos hasta el sábado próximo cuando Belgrano visite a Atlanta.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Sábado: Atlanta-Belgrano (17, DirecTV), Defensores de Belgrano-Deportivo Madryn (17), Agropecuario Argentino-Almagro (18), Instituto-Nueva Chicago (19.30, TyC Sports) y Mitre-Quilmes (21.30).

+ Domingo: Estudiantes de Buenos Aires-Villa Dálmine (17, TyC Max), Guillermo Brown de Puerto Madryn-Flandria (17), Chacarita-Temperley (17, TyC Sports), Sacachispas-Deportivo Maipú (17), San Martín de San Juan-Deportivo Riestra (17.30), Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy (19) y Chaco For Ever-Güemes (19.30).

+ Lunes: San Telmo-All Boys (17, TyC Sports), Santamarina-Almirante Brown (17, TyC Max) y Ferro-Independiente Rivadavia (21.10, TyC Sports).

- Posiciones: Belgrano 9; Brown, Deportivo Riestra, All Boys, San Martín (T) y Deportivo Maipú 7; Almirante Brown, Guillermo Brown y Almagro 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever, Estudiantes (RC) e Instituto 5; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, San Martín (SJ) y Chacarita 4; Gimnasia (M), Atlanta, Santamarina, Temperley, Quilmes, Tristán Suárez, Alvarado, Morón y Ferro 3; Estudiantes (BA), Sacachispas, Nueva Chicago, Güemes y Defensores de Belgrano 2; Atlético de Rafaela, Mitre (SDE), Agropecuario, San Telmo, Flandria y Villa Dálmine 1.

Con información de Télam