¿Cuál es la “planta del dólar” y dónde puede conseguirse?

Cuál es la planta dólar

Hay una gran considerar sobre la presencia de plantas dentro del hogar por las distintas cantidades de beneficios que entregan para el organismo, además de ser de utilidad para jornadas donde la temperatura es bastante elevada. Aunque hay una en particular que se aconseja comprar porque entrega prosperidad para los que habitan el lugar. Una que fue bautizada como la "Planta del Dólar".

No solo son un objeto de decoración que permiten crear fotografías que atraerán una considerable cantidad me gusta en las redes sociales o darle un cambio estético al hogar, la presencia de las plantas en el interior pueden generar varios beneficios. Uno de ellos se transmite de generación en generación con el fin de que a las personas no les falte dinero a fin de mes y puedan afrontar cualquier tipo de adversidad que les surja.

Cuál es la planta dólar

"En el camino, me cruce con "La Planta del Dólar", dicen que trae prosperidad, esta en la calle así que es de todos. Obviamente, me llevé unos cuantos billetes", expresó Oveja Gris, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Se trata de una especie que dispone de hojas de una forma circular bastante particular y que cuenta con dos nombres que se encuentran totalmente alejados con la promesa que dice portar: Plectranthus o Hiedra Sueca (con origen en África).

El saber popular que circula en la sociedad expone que sus beneficios nacen a partir de sus hojas con una forma redonda, además señalan que el efecto solo surge cuando se trata de un regalo, debido a que se le está deseando un bien a otra persona. No hay un origen claro, pero en diferentes países de Latinoamérica se comparte esta tradición y es posible ver a esta planta en varios hogares, ya sea en el interior o formando parte del jardín.

Cuál es la planta dólar

En lo que respecta a los cuidados de la Planta Dólar, no son muchos, pero hay que recordarlos para extender su vida. Solo se necesita de espacios luminosos y de temperaturas que sean cálidas. Esto último genera que sea ideal para tener una especie en el interior del hogar. Además, los expertos recomiendan que se debe regar cada 10 días durante otoño e invierno, mientras que en primavera y verano hay que reducir la frecuencia.

No sólo es decoración: qué beneficios de salud te da tener plantas dentro de tu casa

Con la excusa de que no tienen tiempo para cuidar a las plantas, muchas personas rechazan tenerlas en el interior del hogar y se pierden los beneficios que entregan. Algunas son ideales para afrontar de mejor manera aquellas jornadas que presentan elevadas temperaturas y que obligan al uso del aire acondicionado.

"Las plantas, además de decorar y dar vida a nuestro hogar son capaces de absorber el formaldehído, el benceno, el monóxido de carbono e incluso el tricloroetileno, muchos de ellos perjudiciales para la salud. Del mismo modo, las plantas bajan la temperatura y refrescan el ambiente", expresaron desde Ecología Verde.

Es importante recordar que no todas las especies necesitan de los mismos cuidados, debido a que algunas plantas demandan un riego con una determinada frecuencia mientras que otras solo requieren un poco de agua cada cierta cantidad de días y no estar expuestas a la luz del sol de manera directa.