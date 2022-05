San Martín de Tucumán ganó y se acercó al líder Belgrano en el torneo de la Primera Nacional

San Martín de Tucumán venció hoy a Sacachispas por 2 a 0 como visitante y acortó su distancia con el líder, Belgrano de Córdoba, en el torneo de la Primera Nacional, en la continuidad de la 13ra. fecha del principal certamen de ascenso.

El delantero Juan Miritello (7m. PT) y el defensor Juan Imbert (37m. PT), convirtieron para lo que fue el octavo triunfo del equipo norteño en el campeonato, que en la última fecha había caído por goleada ante Mitre de Santiago del Estero 4 a 0 como local.

De esta manera San Martín continúa como escolta de Belgrano (31 puntos), pero con 27 unidades acortó a 4 la distancia con el puntero y además se encuentra en zona de clasificación al torneo Reducido por el segundo ascenso.

Sacachispas en cambio es 31ro. y se encuentra muy lejos de la zona de clasificación para octavos y pelear por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Guillermo Brown, de Puerto Madryn por su parte, perdió con Quilmes 1 a 0 y se alejó de la zona de clasificación a octavos de final del torneo Reducido por el segundo ascenso

El atacante Federico González convirtió para los "cerveceros" a los 6 minutos de la segunda etapa, resultado que lo ascendió al vigésimo lugar con 16 puntos, mientras que Guillermo Brown cayó al 18vo. puesto con 17 unidades.

Otros resultados de la jornada: Deportivo Maipú (Mendoza) 0-Atlético Rafaela 0 y Mitre (Santiago del Estero) 0-Defensores de Belgrano 0.

Luego jugarán Nueva Chicago-Santamarina y Temperley-Gimnasia (Mendoza).

La 13ra. fecha de la Primera Nacional se juega de la siguiente manera:

-Viernes: Estudiantes (Río Cuarto) 3-San Martín (San Juan) 1.

-Sábado: Villa Dálmine 0-Belgrano 1, Almagro 1-Estudiantes (Buenos Aires) 1, Deportivo Madryn 3-Chaco For Ever 2, Deportivo Morón 3-San Telmo 1, Flandria 0-All Boys 1, Independiente Rivadavia 2-Chacarita 3, Gimnasia (Jujuy) 0-Güemes (Santiago del Estero) 2, Alvarado 3-Atlanta 1 y Almirante Brown 1-Deportivo Riestra 1.

-Hoy: Sacachispas 0-San Martín (Tucumán) 2, Deportivo Maipú (Mendoza) 0-Atlético Rafaela 0, Mitre (Santiago del Estero) 0-Defensores de Belgrano 0, Quilmes 1-Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0; luego jugarán Nueva Chicago-Santamarina y Temperley-Gimnasia (Mendoza).

-Mañana: Ferro Carril Oeste-Brown (Adrogué) (21:10, TyC Sports).

El encuentro que se jugaba el sábado entre Instituto, de Córdoba y Tristán Suárez, que iba 0 a 0, en la provincia mediterránea, se suspendió a los 19 minutos del primer tiempo por un corte de energía eléctrica y se terminará de jugar en fecha y horario a confirmar.

Tiene fecha libre Agropecuario Argentino, de Carlos Casares.

=Posiciones=

Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Chacarita 22; Brown (A), All Boys y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra 19; Gimnasia (M), Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown y Almagro 18; Agropecuario, Deportivo Maipú+, San Martín (SJ), Brown (PM) y Defensores de Belgrano 17; Quilmes y Alvarado 16; Deportivo Morón, Atlanta e Independiente Rivadavia 15; Atlético Rafaela 14; Nueva Chicago 13; San Telmo 12; Mitre (SdE),Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Flandria y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez, Ferro y Temperley 9; Santamarina 8.

+Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7.

Con información de Télam