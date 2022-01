San Lorenzo pide postergar los partidos contra Oberá y Comunicaciones por casos de covid

San Lorenzo de Almagro solicitó hoy la postergarción de los partidos contra Oberá y Comunicaciones de Mercedes frente a la imposibilidad de presentar su equipo por el brote de contagios de coronavirus.

El pedido de la dirigenca sanlorencista se choca con la determinación de los últimos días de la Asociación de Clubes, que advirtió: "En el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar)".

San Lorenzo directamente no tendrá a sus jugadores disponibles para ningún juego porque están todos contagiados con coronavirus tras los testeos realizados al comenzar con los entrenamientos.

"Cumpliendo el protocolo de aislamiento vigente en la Ciudad de Buenos Aires y siguiendo las indicaciones médicas de los especialistas, que aconsejan mantener siete (7) días sin contacto los casos registrados con síntomas -tal es nuestra situación-, teniendo en cuenta la fecha de testeo y confirmación mediante PCR, nos vemos imposibilitados de concurrir a los partidos en Oberá y Mercedes", publicó en el comunicado.

"Creemos que lo primordial en esta situación es preservar la salud de todos los componentes de la delegación y el consejo del cuerpo médico es no compartir un viaje, comidas, vestuario y partidos (muchas situaciones de contacto estrecho sin tapaboca) antes de los 7 días de notificados los casos, dado que se pondría en serio peligro la salud de los integrantes de todo el equipo", explicó el club de Boedo.

Ahora restará saber la determinación de los directivos de la AdC frente a esta situación, ya que varios equipos se presentaron disminuidos en las primeras jornadas del 2022 frente a la tercera ola de coronavirus impulsada por la variante Ómicron.

Con información de Télam