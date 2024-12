Al cumplirse el primer aniversario de gestión del presidente Javier Milei, el director de la consultora Isonomía, Juan Germano, consideró que el líder libertario "puede pagar un costo en el futuro por su discurso violento" pero que a su "núcleo duro le gusta y hasta lo disfruta". El especialista explicó que un 40 por ciento de las personas que no llegan a fin de mes dice que igual hay que respaldar al Presidente.

Si bien planteó que el Presidente mantiene "un nivel muy robusto" de aprobación también remarcó que bajó su imagen en "menores de 25 y mayores de 75", debido al veto al aumento jubilatorio y a las universidades.

"Milei puede pagar un costo en el futuro por su discurso violento, hasta ahora no. Hay mucho votante más 50 que le cuesta mucho eso, pero sigue siendo secundario. Al votante menos de 30 años le molesta poco y nada. A su núcleo duro le gusta, hasta lo disfruta", dijo Germano en declaraciones a Futurock.

El politólogo señaló que será "un problema de Milei del futuro" porque la virulencia en su discurso es redituable para el presidente ya que "deja bien en claro quién está de su lado y quién enfrente". "El núcleo duro no entra en el análisis, hasta lo valora", indicó.

En ese sentido, hizo una comparación con "la intensidad" que tuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato. "Tiene su costo. Le pasó a Cristina Kirchner con las cadenas nacionales. Tenía una idea de que los medios no le mostraba su mensaje y también generó un hartazgo y cansancio", añadió.

La baja de la inflación abre otras demandas: pobreza y trabajo

Como puntos destacables de su gestión, el politólogo consideró que Milei llegó "con un mandato de bajar la inflación y lo viene logrando", lo cual también "abre otras demandas y problemas, como los laborales y la pobreza". "50% me dicen que llegan a fin de mes. Los que no, casi el 40% aprueba la gestión de Milei. Son argentinos que no tienen tiempo para sí mismos, pero le dan tiempo a Milei", señaló.

Germano apuntó que Milei "es el presidente que arrancó su gestión con menos nivel de aprobación" pero que "un año después mantiene un nivel muy robusto". "El votante duro y el votante blando creen que Milei está cumpliendo lo que prometió", evaluó.

Pese a esto, recalcó que “hubo dos momentos" donde se redujo la valoración positiva del mandatario libertario, que situó luego de los vetos al aumento jubilatorio y al presupuesto universitario. "Bajó la aprobación en menores de 25 y mayores de 75, por el tema universidades y jubilados”, sostuvo.