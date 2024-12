“Tengo miedo de declarar frente a él”: habló la primera detenida en el juicio al parricida Martín del Río

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro a cargo de la jueza técnica María Coelho, pasadas las 20 hs, se llevó adelante la declaración de María Ninfa Aquino -conocida como "Nina"-, empleada doméstica de las víctimas, quien halló sus cuerpos al día siguiente y la primera detenida antes del giro en la investigación que apuntó contra el hijo menor de la pareja, Martín del Rio, único imputado y quien se encuentra ante un juicio por jurados por el doble crimen de sus padres en Vicente López. Cabe señalar que el acusado debió retirarse del lugar a pedido de la testigo ya que la mujer "tiene mucho miedo" a declarar frente a él.

Nina, que había sido sospechada de actuar como entregadora frente a la hipótesis de que se había tratado de un robo, señaló que cuando llegó a la mañana del 25 de agosto del 2022, estaban las luces del domicilio encendidas y "ninguna mosca volaba". Rápidamente se puso a cocinar, sacar ropa y realizar sus tareas cotidianas. "No cenaron esa noche", apuntó en relación a que la pileta de la cocina -que solía estar repleta de platos por la mañana-, estaba vacía. Cuando abrió la puerta del garaje, encontró ambos cuerpos sin vida.

"Yo me asusté muchísimo. No le vi la cara a la señora, estaba mirando para abajo. La puerta del señor estaba abierta... Salí corriendo, no sé en qué momento cerré la puerta, estaba muy asustada. Cuando subí en el último escalón, me caí. Salí, lo llamé a Martín y después a Diego (el hijo mayor). Martín me dijo: 'No te entendí'... Se hizo el pelotudo", lanzó duramente. Y arremetió contra el menor de los hijos del matrimonio: "Martín empujaba a los fiscales para que me lleven presa, les llenó la cabeza. Me arruinó la vida, me mandó a la cárcel. Yo jamás, en mis 66 años, le haría lo que me hizo, jamás... Ni a un animal".

En esa línea, la mujer aseguró que hizo todos esos manejos "porque no quería ir preso" pero se sinceró y remarcó que "jamás lo acusaría de matar a sus padres, porque no lo vi". Si bien no buscó incriminarlo, Nina abogó por la teoría del "hombre caminante" que los fiscales Alejandro Musso, Gastón Larramendi y Marcela Semería -junto a los abogados querellantes que representan a Diego- expusieron ante la magistrada. "Al hombre que vi caminando en el video, es Martín. No tengo dudas, por la rengueada. Cómo no lo voy a conocer es como si fueran mis hijos... Uno conoce a sus hijos", sostuvo. Mientras que aseguró que el buzo gris que lleva en el video era del padre, ya que era ella quien lo lavaba.

El caso y la teoría del "hombre caminante"

Tanto los fiscales, como la querella y el comisario licenciado en Criminalística Diego Lugo -encargado de la reconstrucción de lo que hizo el imputado el día del doble crimen, a partir del cruce de imágenes de las cámaras de seguridad y la señal del teléfono- sostienen con elementos probatorios la teoría de que "el hombre caminante" (que aparece en los videos) es el acusado. Dicho caminante tenía barbijo, capucha y estaba todo tapado.

José Enrique del Río (75) y su esposa María Mercedes Alonso (72) fueron asesinados a tiros en el interior de su auto, en el garaje de su domicilio. Él de tres balazos y ella, de uno. Si bien Nina fue la primera detenida, fue liberada por falta de pruebas y el 7 de septiembre de ese mismo año, Martín fue detenido por el hecho. "Se intentó simular un robo, de alguien que no sabía que estaba buscando algo. Un montaje, una puesta en escena", marcó Lugo.

"El día 24 de agosto de 2022 entre las 17.33 y las 18.30 aproximadamente, Martín Santiago Del Río, se hizo presente a pie en el domicilio de sus progenitores y, en base al plan que previamente había diagramado, ingresó a la vivienda por sus propios medios a través del garaje. Una vez dentro, decidió, en base al plan estipulado, quitarles la vida, de manera clara e inequívoca", indicaron los fiscales. ¿El motivo? Sería económico y estaría vinculado a desmanejos financieros del imputado con bienes y negocios familiares. Mientras que remarcaron que "actuando sobre seguro, planificando cada movimiento, colocó a sus padres en estado de indefensión y les dio muerte"; que "no pudo sostener más las mentiras que llevaba a cabo por su impulso y avaricia" y que en vez de hablar sobre la situación, "prefirió matarlos".

Sin mostrar nerviosismo, pocas emociones y ni una lágrima al ver las fotos de sus padres asesinados: así, vivió la primera jornada del juicio por jurados Martín del Rio, principal imputado por el doble parricidio en Vicente López de su papá José Enrique Del Rio (75) y a su mamá, María Mercedes Alonso (72), el pasado 24 de agosto del 2022. Solo al escuchar los nombres de su mamá y su papá, mostró algo de emoción al acongojarse y agachar la cabeza; pero no lloró en ningún momento de la audiencia, ni siquiera mostró conmoción cuando la imagen de los cuerpos de sus padres ensangrentados quedaron congelados en la pantalla.

En este marco, se espera la declaración de más de 50 testigos y los fiscales buscarán la prisión perpetua para el acuso por el "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma y por ser criminis causae".