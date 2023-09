Morón ganó y es escolta a dos puntos del líder Almirante Brown en la Zona A de la Primera Nacional

Deportivo Morón le ganó hoy a Defensores de Belgrano por 3 a 2, de local, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, y es escolta a 2 puntos del líder de la Zona A, Almirante Brown -que tuvo fecha libre-, en el cierre de la 32da. jornada del grupo del certamen de ascenso.

El mediocampista Santiago Kubiszyn (15m. PT), el delantero Santiago Gabriel Sala (6m. ST) y el volante Gonzalo Salega (25m. ST) marcaron para festejar la segunda victoria seguida del "Gallo".

Mientras que el defensor Rodrigo Moreira (25m. PT) y el delantero Nicolás Benegas (41m. PT) descontaron para el "Dragón", que cerró su racha de tres victorias seguidas.

El equipo del barrio de Belgrano goleó la fecha pasada a Güemes de Santiago del Estero por 4 a 2, de local; superó 2 a 1 a Patronato en Paraná (Fecha 30ma.) y venció a Gimnasia de Mendoza 1 a 0 en su casa (29na.)

El resultado colocó a Deportivo Morón como único escolta con 49 puntos y a 2 del líder Almirante Brown (51), en tanto que Defensores de Belgrano bajó a la tercera posición con 47 unidades.

El encuentro se iba a jugar ayer, pero por las condiciones climáticas imperantes en ese momento, el árbitro Ariel Penel decidió suspender el encuentro que se reprogramó para hoy desde las 15.

Luego, por la misma Zona se medían Gimnasia y Esgrima de Mendoza ante Nueva Chicago.

En tanto que por la 28va. fecha de la Zona B jugaban Ferro Carril Oeste frente a Mitre de Santiago del Estero.

El resumen de la fecha es el siguiente:

- Zona A, 32da. fecha -

. Sábado: Defensores Unidos de Zárate 1 (Jonathan Suárez) - Almagro 0; Güemes de Santiago del Estero 1 (Mauro Bellone) - Estudiantes de Río Cuarto 0 y Patronato de Paraná 3 (Mateo Levato, Ignacio Russo y Cristian González) - All Boys 2 (Thiago Calone y Franco Toloza -de penal-).

. Domingo: Alvarado de Mar del Plata 1 (Francisco Ramírez) - San Martín de Tucumán 1 (Emanuel Dening); Flandria 2 (Cristian Broggi y Franco Tisera) -Temperley 3 (Facundo Krüger, Franco Ayunta y Tobías Reinhart); Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 (Mauro Fernández) - Agropecuario 0 y San Martín de San Juan 1 (Sebastián González) - San Telmo 2 (Leonel Bontempo -en contra- y gonzalo Giménez).

. Hoy: Deportivo Morón 3 - Defensores de Belgrano 2 y luego jugarán Gimnasia de Mendoza-Nueva Chicago (TyC)

Libre: Almirante Brown

- Zona B, 28va. fecha -

. Sábado: Brown de Adrogué 1 (Iván Sandoval) - Deportivo Maipú 1 (Santiago González); Estudiantes BA 1 (Nahuel Zárate) - Villa Dálmine 0 y Quilmes 0- Independiente Rivadavia Mendoza 1 (Mauro Maidana).

. Domingo: Gimnasia de Jujuy 2 (Guillermo Cosaro y Gonzalo Rodríguez) - Chaco For Ever 0; Racing de Córdoba 1 (Franco Coronel) - Tristán Suárez 1 (Leandro Martínez Montagnoli) y Atlético de Rafaela 0-Deportivo Madryn 0..

. Hoy: Ferro-Mitre de Santiago del Estero.

. Mañana, a las 15.30; Deportivo Riestra-Chacarita Juniors (TyC).

. Mañana, a las 21.10; Atlanta-Aldosivi (TyC).

+ Posiciones +

. Zona A: Almirante Brown 51 puntos; Deportivo Morón 49; Defensores de Belgrano, San Martín (T) y Agropecuario 47; Temperley San Martín (SJ) 45; Nueva Chicago 44; Defensores Unidos y Estudiantes (RC) 43; Gimnasia (M) 42; All Boys 38, Patronato, Güemes y Alvarado 37; Almagro 33; Guillermo Brown (x) 32, San Telmo 28 y Flandria 26. (x) Se le descontaron 3 puntos.

. Zona B: Independiente Rivadavia 57 puntos; Chacarita y Deportivo Maipú 55; Atlético Rafaela 46; Quilmes 43; Brown (A) 41; Deportivo Riestra 39; Ferro 37; Mitre y Deportivo Madryn 36; Estudiantes (BA) 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Aldosivi 30; Racing (C) 28; Chaco For Ever y Tristán Suárez 27; y Villa Dálmine 19.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán un partido final para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol. Del segundo al octavo, clasificarán al torneo Reducido para aspirar al segundo ascenso.

El último de cada zona desciende y los anteúltimos jugaran entre sí, para definir el tercer descenso.

Con información de Télam