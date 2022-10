La continuidad de Cardozo en Gimnasia se complicó porque Tigre reclama el pago del préstamo

El mediocampista Agustín Cardozo es una de las prioridades de Néstor Gorosito para construir la base para el año próximo pero su continuidad no será sencilla de resolver, ya que desde Tigre sostienen que Gimnasia aún no abonó el valor del préstamo y que los términos de una posible negociación no serán fáciles de solucionar.

El presidente de Tigre, Ezequiel Melaraña, al ser consultado en el programa “La Revolución” de 221 Radio de La Plata afirmó: “nadie nos llamó para negociar la compra del 50 por ciento de la ficha pero primero Gimnasia deberá resolver el pago del préstamo que nunca nos terminó de abonar”.

“Es imposible hablar de hacer uso de la opción, tasada en un millón de dólares si primero no se salda la deuda, nunca cumplieron y las condiciones son otras. Lo seguimos a Agustín (Cardozo) a lo largo del año, tuvo una muy buena temporada y su regreso para nosotros no es un problema, todo lo contrario. Lo cedimos a préstamo porque necesitábamos que compita y lo hizo de buena manera”, agregó el titular del elenco de Victoria.

El propio futbolista, en uno de los pocos contactos que mantuvo con la prensa acerca de su futuro, remarcó que “nadie de la dirigencia de Gimnasia se comunicó conmigo para decirme nada”.

Mientras tanto, el propio Gorosito marcó el terreno y en las últimas notas siempre habló de la necesidad de lograr su continuidad, lo considera un jugador valioso y parte de la base del nuevo equipo que quiere construir.

La dirigencia del "Lobo" deberá arreglar primero el pago de la deuda y después hablar de la opción, situación que no parece sencilla de resolver. En el mismo sentido también debe afrontar el pago de una cuota de 600 mil dólares, por la cual está inhibido, a Olimpia por el pase del paraguayo Ramón Sosa.

Con información de Télam