Juventudes e infancias de San Luis se quedaron con el campeonato argentino de ajedrez

El campeonato Argentino Juvenil e Infantil de Ajedrez coronó a dos sanluiseñas y un sanluiseño, los tres integrantes de la escuela de Talentos de la Universidad de la Punta (ULP).

Se trata de Emma Sandaza, consagrada en Sub 8 Femenino; Adolfo Paris, en Sub 12; y Abril Godoy fue la mejor en Sub 18, los tres de la escuela de Talentos del programa Ajedrez de la ULP, según informó prensa de esa Casa de Estudios.

Además, Aaron Bazán, de Villa Mercedes, fue medalla de plata en Sub 12; Melina Valverde, de Potrero de los Funes, fue bronce en Sub 10 Femenino; Oriana Mora, de Tilisarao, bronce en Sub 20; y Melian Cabrera, de La Punta, fue quinto en Sub 10 absoluto.

Ema Sandaza, de San Luis capital, dijo que le fascinó el torneo y remarcó: "Me encanta jugar y ser campeona me da nervios”.

Abril Godoy, de Villa Larca, dijo: “Es una gran felicidad, no me lo esperaba. Me llevo una linda experiencia porque hace mucho que no jugaba un torneo con tanta tranquilidad, sin presiones”.

Finalmente Adolfo Paris, de El Morro, se manifestó “muy contento y feliz” y adelantó su deseo de “seguir estudiando, aprendiendo y resolviendo problemas”.

En este Argentino Juvenil e Infantil participaron 22 ajedrecistas: Ema Sandaza, Bautista Galo Flores, Melian Cabrera, Melina Valverde, Marylin Sosa Garay, Adolfo París, Aaron Bazán, Jesús Martínez, Victoria Fernández, Facundo Lavandeira, Aaron Peralta, Ludmila Becerra, Katya Isaguirre, Agustín Trechuelo, Abril Godoy, Nazareno Ortega, Oriana Mora, Bastian Flores, Valentina Valverde, Thiago López, Bautista Lavandeira y Milagros Cáceres.

Con información de Télam