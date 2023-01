Instituto sumó como refuerzo al defensor uruguayo Joaquín Varela

El defensor central uruguayo Joaquín Varela se convirtió este mediodía en nuevo jugador de Instituto de Córdoba, club que continúa reforzando su plantel de cara al inicio de la Liga Profesional de Fútbol, que marcará la vuelta a la máxima categoría tres 17 años en el ascenso.

Así, la "Gloria" ya tiene 11 incorporaciones para encarar el torneo local y la Copa Argentina, ya que en las últimas semanas también se sumaron Jonathan Bay, Damián Puebla, Axel Rodríguez, Adrián Martínez, Brahian Cuello, Leonel Mosevich, Nicolás Barrientos, Manuel Roffo y Juan Franco, quienes ya entrenan junto al resto de sus compañeros.

Tras rubricar su contrato con la entidad de Alta Córdoba, Varela dijo: "cuando me presentaron la propuesta no dudé en ningún momento, es un club atractivo, que viene de un buen año, me parecía que este era el camino para crecer personalmente".

El defensor central de 24 años oriundo de Montevideo, hizo las inferiores en Defensor Sporting de su país y también formó parte de las selecciones juveniles de Uruguay (sub-15, sub-17 y sub-20).

En Defensor Sporting debutó como profesional con 17 años, luego también pasó por Villa Española y Atlético Fénix del fútbol uruguayo, y por el Pafos Football Club de Chipre.

La temporada pasada jugó con Deportivo Maldonado de la Primera División de su país, en una temporada en la que tuvo presencia en 28 partidos y marcó un gol.

Esta mañana ya tuvo su primer contacto con el entrenador de Instituto, Lucas Bovaglio, y con sus nuevos compañeros, tras lo que dijo: "En el entrenamiento ya conversé con Lucas (Bovaglio), se puso a disposición así que todo muy bien".

Con información de Télam