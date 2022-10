Instituto gana y se asegura segundo lugar en el campeonato de la Primera Nacional

(actualiza con resultado Independiente Rivadavia-Nueva Chicago)

Instituto de Córdoba (68 puntos) se aseguró esta tarde el segundo puesto en el torneo de la Primera Nacional de fútbol y, por ende, se meterá en semifinales del Reducido por un nuevo ascenso a Primera, tras derrotar por 3-1 a Deportivo Madryn (46).

En uno de los compromisos válidos por la 37ma. y última fecha, el conjunto de Alta Córdoba cumplió con su objetivo y se mantuvo invicto en condición de local a lo largo de todo el campeonato (13 triunfos, 5 empates).

Franco Watson (Pt. 27m.), Ezequiel Parnisari (St. 2m.) y Nicolás Mazzola (St. 26m.) convirtieron para los dirigidos por el DT Lucas Bovaglio, que fueron escoltas del campeón Belgrano de Córdoba (79), el primero que ascendió a la Liga Profesional (LPF).

Rodrigo Castillo (Pt. 43m.) había anotado el empate transitorio para la escuadra chubutense, que ni siquiera pudo lograr el pasaje a la Copa Argentina, al clasificarse en el decimosexto lugar en la tabla general.

Por su lado, San Martín de Tucumán (66) batió por 3-0 a Flandria (31), en la Ciudadela y finalizó tercero en el certamen, por lo que mantendrá localía ante todos los rivales (excepto Instituto) y se meterá recién en cuartos de final del Reducido.

Los tantos del equipo ‘ciruja’ que conduce el DT Pablo De Muner fueron obra de Iván Maggi (Pt. 32m.), Valentín Larralde (St. 4m.) y Hernán Lopes (St. 45m.). El guardavallas del conjunto tucumano, Nicolás Carrizo, le atajó un tiro penal a Brian Ferreyra (St. 7m.).

En tanto, Gimnasia y Esgrima de Mendoza (64) retrocedió hasta el cuarto lugar de la clasificación, tras ser goleado por Atlanta (46), en Villa Crespo, por 4-1.

El delantero Lucas Ríos resultó la figura del elenco "bohemio", al marcar tres goles (Pt. 9m. y 22m.; St. 11m.). El tanto restante fue obra de Juan Galeano (St. 23m., de penal). El descuento del equipo mendocino lo consiguió Santiago Solari (St. 10m.)

Además, Estudiantes de Río Cuarto (58) se trepó a la sexta colocación, luego de derrotar como visitante al descendido Sacachispas (27), por 1-0. La diferencia corrió por cuenta de un penal ejecutado por Renzo Reynaga (St. 27m.).

En otro encuentro desarrollado hoy, Santamarina de Tandil (29), que la temporada venidera jugará en el Federal A, doblegó por 4-2 a Güemes de Santiago del Estero (39).

Los goles "aurinegros" fueron anotados por Ezequiel Saporiti (Pt. 32m. y St. 37m.), Agustín Jara (St. 14m.) y Guillermo Villalba (St. 45m.). Los descuentos del equipo santiagueño los marcó el mediocampista Mauro Bellone (Pt. 19m. y St. 44m.).

Por su lado, Tristán Suárez (35) venció por 2-1 a Temperley (41), en Ezeiza.

El enganche Brian Oyola (St. 12m., de penal, y 15m.) dieron vuelta la pizarra en favor de los dirigidos por Fabián Nardozza, que sumaron su segunda victoria en hilera. El conjunto ‘celeste’ se había puesto arriba con un gol de Ezequiel Navarro (Pt. 38m.)

Además, Independiente Rivadavia Mendoza (56) venció por 1-0 a Nueva Chicago (32), con tanto concretado por Matías Quiroga (St. 5m.)

Mañana se completará el certamen con el partido entre Ferro (44)-Almagro (57), a partir de las 21.30, en Caballito, con televisación de TyC Sports.

Los demás resultados de la última fecha fueron éstos: Mitre de Santiago del Estero 0-Alvarado de Mar del Plata 0; San Martín de San Juan 2 (Matías Giménez -2-)-San Telmo 1 (Ramiro López, de penal); Agropecuario de Carlos Casares 0-Deportivo Morón 0; Atlético de Rafaela 0-Deportivo Riestra 2 (Gonzalo Bravo y Ramón González)

Chacarita Juniors 0-Villa Dálmine 0; Estudiantes 2 (Facundo Pereyra, de penal, y Alan Cantero)-All Boys 0; Brown de Adrogué 0-Almirante Brown 0; Quilmes 1 (Julián Bonetto)-Deportivo Maipú de Mendoza 0; Brown de Puerto Madryn 0-Belgrano de Córdoba 1 (Pablo Vegetti); Defensores de Belgrano 1 (Francisco Ilarregui)-Gimnasia de Jujuy 2 (Matías Palavecino -2-). Tuvo fecha libre Chaco For Ever.

Posiciones: Belgrano 79 puntos; Instituto 68; San Martín (T) 66; Gimnasia (M) 64; All Boys 60; Estudiantes RC 58; Almagro y Estudiantes 57; Indep. Rivadavia 56; Chaco For Ever 55; Dep. Riestra y Defensores 54; Dep. Morón 53

San Martín (SJ) 51; Chacarita 48; Deportivo Madryn, Atlanta y Quilmes 46; Dep. Maipú (x) y Mitre 45; Ferro, Brown (A) y Gimnasia (J) 44; Brown (PM) 43; Almirante Brown 42; Temperley 41; Guemes y San Telmo 39; Atlético de Rafaela, Agropecuario y V. Dálmine 38; Alvarado 37; T. Suárez 35; N. Chicago 32; Flandria 31; Santamarina (xx) 29; Sacachispas (xxx) 27

(x) se le descontaron tres puntos

(xx) descendió al Federal A

(xxx) descendió a la Primera B

Con información de Télam