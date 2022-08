Instituto empató y se colocó como único escolta de Belgrano, líder de la Primera Nacional

Instituto, de Córdoba celebró hoy su 104 aniversario con el segundo puesto en la Primera Nacional, al empatar ante Güemes, de Santiago del Estero, por 1 a 1, de visitante, y ahora escolta a su comprovinciano Belgrano, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la 28va. fecha del principal torneo de ascenso.

El delantero Sebastián Cocimano (45m. PT) abrió el marcador para el equipo santiagueño y el mediocampista Gregorio Rodríguez (22m.ST) lo igualó para el equipo "mediterráneo", en el estadio "Madre de Ciudades", que contó con la presencia de alrededor de 6 mil simpatizantes de la "Gloria".

El empate colocó a Instituto como único escolta, con 51 puntos, de Belgrano, de Córdoba (56), que ayer perdió como local ante Mitre, también de Santiago del Estero, por 3 a 1, y Güemes es vigésimo con 34 unidades.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto San Martín, de San Juan, a su vez, se impuso a Brown, de Adrogué por 3 a 2. El volante Ignacio Lago (18m. PT), el delantero Nicolás Franco (43m. PT) y Francisco Ramírez (26m.ST) anotaron para los cuyanos, mientras que el atacante Mateo Acosta (3m. ST) y Franco Benítez (30m.ST) descontaron para el "Tricolor".

Además, Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó a Quilmes por 3 a 1, como local. El delantero Lucas Rebecchi (2m. PT), el mediocampista Matías Reali (12m. ST) y el defensor Francisco Maidana (18m. ST) anotaron para los norteños y el volante Federico Tévez (25m. PT) descontó para los "cerveceros".

Y la noche se cerró con el clásico entre Atlanta y Chacarita Juniors que terminó empatado 1 a 1 y con chispazos al final en Villa Crespo. Abel Masuero puso en ventaja a los visitantes sobre los 20 minutos del complemento y el ingresado Juan Galeano, de tiro penal, igualó a los 35.

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Deportivo Morón 3 (Lucas Angelini, Gastón González y Damián Adín)-Almagro 0.

-Sábado: San Telmo 1 (Rodrigo González)-San Martìn (Tucumán) 0; Gimnasia (Mendoza) 0-Tristán Suárez 0; Villa Dálmine 1 (Federico Heberkorn)-Ferro 0; Deportivo Riestra 2 (Lucas Chaparro y José Montiel)-Sacachispas 0; Estudiantes (Buenos Aires) 3 (Franco Lonardi, Juan Cruz Randazzo y Facundo Castelli)-Brown (Puerto Madryn) 2 (Agustín Colazo y Franco Torres) y Temperley 2 (Luis López y Facundo Callejo)-Nueva Chicago 2 (Brian Guerra).

-Domingo: Deportivo Madryn 1 (Rodrigo Castillo)-Alvarado (Mar del Plata) 1 (Facundo Pons); Flandria 1 (Benjamín Borasi)-Deportivo Maipú (Mendoza) 1 (Lucas Faggioli); All Boys 0-Agropecuario 0; Santamarina 3 (Matías Alustiza, Alan Bonansea y Alexis Vega)-Atlético Rafaela 1 (Gonzalo Lencina); Chaco For Ever 1 (Gonzalo Lucero)-Defensores de Belgrano 0 y Belgrano 1 (Maximiliano Comba)-Mitre (Santiago del Estero) 3 (David Romero, Cristian Díaz y Santiago González -penal-).

-Mañana: Almirante Brown-Independiente Rivadavia (Mendoza), 21:10 horas (TyC Sports). Libre: Estudiantes de Río Cuarto.

=Posiciones=

Belgrano 56 puntos; Instituto 51; San Martín (T) 50; Gimnasia (M) 47; All Boys 46; Almagro 43; Estudiantes (RC) 42; Def.de Belgrano, Chaco For Ever, San Martín (SJ) y Estudiantes (BA) 41; I.Rivadavia 39; Brown (A) 38; D. Madryn y Riestra 37; Chacarita 36; D. Maipú (x), Gimnasia (J) y Brown (PM) 35; Güemes (SdE) 34; Mitre (SdE) y Ferro 33; D. Morón y Agropecuario 32; Quilmes, Almirante Brown, San Telmo y Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine 27; Atlético Rafaela y Nueva Chicago 26; Flandria 25; Tristán Suárez y Santamarina 24; Sacachispas 23.

(x) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en la séptima fecha ante Tristán Suárez.

Con información de Télam