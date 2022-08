Fecha a pedir de Instituto: le ganó a All Boys y achicó ventaja tras derrota de Belgrano

(actualización con resultados e información)

Instituto resultó el gran ganador de la fecha 27 del torneo de la Primera Nacional de fútbol, al derrotar a All Boys por 2-0 y achicar la diferencia que le lleva el líder Belgrano, su rival provincial que perdió por el mismo resultado con Ferro, en Caballito.

Además, San Martín de Tucumán, también escolta a 6 unidades del conjunto ‘celeste’, no pasó del empate 0-0 con Chaco For Ever.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, el conjunto local exhibió un arrollador ritmo en la primera mitad y extrajo la ventaja con los tantos de Giuliano Cerato (12m.) y Leonardo Monje (28m.), luego de una grosera equivocación del fondo ‘albo’, propiciada por el marcador lateral Tomás Oneto.

Con este resultado, los conducidos por Lucas Bovaglio llegaron a las 50 unidades en la tabla, las mismas que posee el ‘Santo’ tucumano que no pudo ante el férreo Chaco For Ever (38) en la Ciudadela.

Previamente, en Caballito, el local Ferro (33) desplegó su mejor labor en la temporada y batió al puntero Belgrano (56), por 2-0.

El delantero Lautaro Gordillo (Pt. 41m.), luego de una perfecta habilitación de Claudio Mosca, y el defensor Misael Tarón (St. 38m.), tras una jugada preparada en pelota detenida, anotaron para el elenco del binomio Juan Branda-Tobías Kohan.

En Belgrano, que interrumpió una serie de 11 encuentros sin perder, vio la tarjeta roja el defensor Francisco Oliver (St. 45m.).

En tanto, Deportivo Morón (29) cortó una racha de cinco empates consecutivos y derrotó a Alvarado (27), en Mar del Plata, por 1-0. El único tanto fue obra de Lucas Abascia (St. 22m.)

Los otros resultados registrados hoy fueron Tristán Suárez 0-San Telmo 2 (Pt. 39m. Gianluca Pugliese; St. 48m. Ramiro López); Brown de Puerto Madryn 1 (St. 32m. Martín Rolle)-Santamarina de Tandil 0; Nueva Chicago 0-Flandria 1 (St. 33m. Nicolás Toloza); Almagro 1 (St. 6m. Walter Rueda)-Temperley 1 (St. 20m. Facundo Callejo); Mitre de Santiago del Estero 1 (Pt. 28m. Daniel González)-Deportivo Riestra 1 (St. 14m. Ramón González).

Mañana jugarán Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Madryn (15.35) y Defensores de Belgrano –San Martín de San Juan (21.10, por TV). Tuvo fecha libre Atlético de Rafaela.

Posiciones: Belgrano 56; San Martín (T) e Instituto 50; Gimnasia de Mendoza 46; All Boys 45; Almagro 43; Estudiantes Río IV 41; Independiente Rivadavia Mendoza 39; Defensores, San Martín SJ, Brown (A), Chaco For Ever y Estudiantes 38

Dep. Madryn, Chacarita y Brown PM 35; Dep. Riestra y Deportivo Maipú de Mendoza (x) 34; Ferro y Guemes (SE) 33; Gimnasia de Jujuy 32; Agropecuario de Carlos Casares 31; Quilmes, Mitre (SE) y Almirante Brown 30; Dep. Morón y Atlanta 29; Temperley, San Telmo y Alvarado 27; Atlético de Rafaela 26; Nueva Chicago 25; Flandria y Villa Dálmine 24; Tristán Suárez y Sacachispas 23; Santamarina 21.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de su parcialidad.

Con información de Télam