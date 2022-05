Brown de Adrogué perdió y desperdició oportunidad de escoltar al líder Belgrano en Primera Nacional

Brown, de Adrogué perdió por goleada hoy ante Mitre, de Santiago del Estero 3 a 0, como local y desperdició la oportunidad de escoltar al líder, Belgrano, junto con San Martín, de Tucumán, en la Primera Nacional, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la 14ta. fecha del principal certamen de ascenso.

El volante Claudio Vega (26m. PT), el delantero Santiago Rosales (27m. ST) y el atacante Ezequiel Cérica (50m. ST -de penal-) que ingresó en el segundo segmento, anotaron para celebrar la tercera victoria del equipo santiagueño en el campeonato.

El resultado ascendió a Mitre a la 27ma. posición con 14 puntos, mientras que Brown permanece en la tercera ubicación con 24 puntos y en zona de clasificación a cuartos de final del Reducido para pelear por el segundo ascenso a la LPF.

Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, por su parte le ganó a Deportivo Morón 1 a 0, de local y ascendió al cuarto lugar del torneo.

El mediocampista Diego Ortegoza (21m. PT), marcó para la victoria del equipo cuyano, que festejó su sexta conquista.

Gimnasia es cuarto con 22 puntos y Morón 24to. con 15 unidades.

Chaco For Ever por su parte goleó a Estudiantes, de Río Cuarto, por 3 a 0 y entró en zona de clasificación a octavos de final del torneo Reducido, para pelear por el segundo ascenso a la LPF.

El defensor Yair Marín (37m. PT) y un doblete de Gaspar Triverio (26 y 52m. ST) sirvieron para que el equipo chaqueño festeje su cuarta conquista y se coloque séptimo con 21 puntos. Estudiantes en cambio está noveno, también con 21 unidades.

Otro resultado de la jornada: Guillermo Brown (Puerto Madryn) 3 -Independiente Rivadavia (Mendoza) 2.

Mañana jugarán:

- All Boys-Temperley (19.10) (TyC Sports)

- Santamarina-Deportivo Maipú (20.30)

- San Martín (TUC)-Instituto (21.10) (TyC Sports).

Resultados previos:

Sábado: San Telmo 2-Deportivo Madryn 1; Atlanta 1-Almagro 1; Defensores de Belgrano 1-Sacachispas1; Deportivo Riestra 0-Gimnasia de Jujuy 4; San Martin (SJ) 0-Alvarado 0; Estudiantes (BA) 1- Nueva Chicago 0; Rafaela 1-Quilmes 2; Tristán Suarez 0- Agropecuario 1; Belgrano1- Almirante Brown 0.

+Posiciones+

Belgrano 34 puntos; San Martín (T) 27; Brown (A) 24, Chacarita 23; Gimnasia (M), 22; All Boys, Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) 21; Agropecuario, Deportivo Madryn, Instituto y Brown (PM) 20; Quilmes, Riestra y Almagro 19; San Martín (SJ), Almirante Brown y Defensores de Belgrano 18; Deportivo Maipú (x) y Alvarado 17; Nueva Chicago y Atlanta 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y San Telmo 15; Mitre (SdE), Atlético Rafaela y Gimnasia (J), 14; Sacachispas y Güemes (SdE) 11; Flandria, Ferro,Temperley y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez 9; Santamarina 8.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7.

Con información de Télam