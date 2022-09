Bertoni, categórico: "Holan destruyó todo en Independiente"

El exfutbolista de Independiente Daniel Bertoni fue categórico hoy contra el entrenador Ariel Holan, al que culpó de destruir "todo" en la institución de Avellaneda durante su paso, entre 2017 y 2019.

"Yo tenía la ilusión en la época de Holan de que por ahí volvíamos a la mística (NdeR: ganó la Copa Sudamericana 2017) y el hombre destruyó todo y ahora lo piden, la verdad que no entiendo. Hay que hacer un proyecto nuevo, de cero, y organizar desde el principio todo", apuntó Bertoni, uno de los ídolos históricos del "Rojo".

Bertoni conquistó tres Libertadores, una Intercontinental, dos Interamericanas y un Campeonato Nacional en su ciclo como jugador, desde 1972 a 1977. Además, con la Selección Argentina se consagró campeón del mundo en 1978.

"Me duele por la historia que dejamos nosotros, la gente sigue al equipo, es fiel, pero no tiene ninguna satisfacción. Me da pena y lástima", analizó sobre el mal presente del club con Hugo Moyano como presidente.

Por otro lado, Bertoni respaldó al actual entrenador, Julio César Falcioni, que lleva pocos partidos al frente de un equipo que "no cuenta con los intérpretes necesarios para su idea".

"Lo miro y no es un equipo que me entusiasme. No voy a la cancha por los problemas institucionales que hay y lo futbolístico va de la mano. Independiente es un grande que no lo demuestra dentro del campo de juego ni en lo institucional", cerró en una nota con Directv Sports Radio.

Con información de Télam