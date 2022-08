Almagro visitará mañana a Deportivo Morón en el comienzo de la fecha de la Primera Nacional

Almagro, en la sexta posición a 13 unidades del puntero Belgrano, será visitante de Deportivo Morón, en el encuentro con el cual comenzará mañana la fecha 28 de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, este viernes desde las 20.10, con Juan Pablo Loustau como árbitro y con televisación por la señal de TyC Sports.

Restan 10 fechas y cada vez hay menos margen de error y dejar escapar puntos puede costar muy caro para cualquiera de los objetivos, la pugna por el título y el primer ascenso a la Liga Profesional (LPF), la clasificación para el reducido y los dos descensos.

Almagro está sexto con 43 unidades, lejos de la lucha por el título pero a siete del segundo y tercer puesto, ubicaciones que le darían la posibilidad de ingresar al reducido por el segundo cupo a la LPF en instancias más avanzadas.

Deportivo Morón, con 29 puntos, no debe descuidarse porque está solo a seis de Sacachispas, que esta descendiendo actualmente junto Santamarina de Tandil.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Sábado: San Telmo-San Martin de Tucumán, a las 13.10; Gimnasia de Mendoza-Tristán Suárez, a las 15.00; Deportivo Riestra-Sacachispas y Villa Dálmine-Ferro, ambos a las 15.30; Estudiantes (BA)-Guillermo Brown a las 16.40 (TyC Sports) y Temperley-Nueva Chicago, a las 18.05 (DirecTV).

+ Domingo: Deportivo Madryn-Alvarado y Flandria-Deportivo Maipú, ambos a las 15.00; All Boys-Agropecuario a las 15.15 horas (TyC Sports); Santamarina-Atlético de Rafaela, a las 16; Chaco For Ever-Defensores de Belgrano, a las 16.30; Belgrano-Mitre a las 20.00 (TyC Sports).

+ Lunes: Gimnasia de Jujuy-Quilmes, a 15.00; San Martín (S.J.)-Brown de Adrogué, a las 15.30; Güemes-Instituto a las 17.10 (TyC Sports) y Atlanta-Chacarita, a las 21.10 (TyC Sports).

+ Martes: Almirante Brown-Independiente Rivadavia a las 21.10 (TyC Sports). Libre: Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones: Belgrano 56 puntos; San Martín (T) e Instituto 50; Gimnasia (M) 46; All Boys 45; Almagro 43; Estudiantes (RC) 42; Defensores 41; Independiente Rivadavia 39; San Martín (SJ), Brown (Adrogué), Chaco For Ever y Estudiantes 38; Deportivo Madryn 36; Chacarita y Guillermo Brown 35, Riestra y Deportivo Maipú (M) (x) 34; Ferro y Güemes 33; Gimnasia (J) 32; Agropecuario 31; Quilmes, Mitre (SDE) y Almirante Brown 30; Deportivo Morón y Atlanta 29; Temperley, San Telmo y Alvarado 27; Atlético Rafaela 26; Nueva Chicago 25; Flandria y Villa Dálmine 24; Tristán Suárez y Sacachispas 23; Santamarina 21.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de su parcialidad.

Con información de Télam