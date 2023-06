Agropecuario gana y es más líder de la Zona A de la Primera Nacional

Agropecuario Argentino, de Carlos Casares, le ganó hoy a Patronato, de Paraná por 2 a 1, en su estadio Ofelia Rosenzuaig y aumentó la diferencia como líder en la zona A, al comenzar la decimonovena fecha, última de la primera rueda.

El delantero Alejandro Melo (6m. y 27m. PT), anotó en dos oportunidades para el "Sojero", en tanto que el atacante Nazareno Solís (33m. PT), descontó para el elenco 'rojinegro'.

La victoria mantiene a Agropecuario como único líder del grupo con 32 puntos, con 5 de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Almirante Brown, Defensores Unidos de Zárate y San Martín de San Juan, todos con 27.

En otro partido de la misma zona, Almagro igualó 1-1 con Güemes de Santiago del Estero 1 a 1, de local en el estadio Tres de Febrero. El mediocampista Alexis Cuello (15m. ST), abrió el marcador para el "Tricolor" y el atacante Lucas Cano (31m. ST, de penal), empató para los santiagueños

En tanto que, por la 17ma. fecha de la zona B, Deportivo Riestra se impuso de local en el Bajo Flores por 2 a 1, frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El equipo jujeño empezó ganando con el gol del atacante Juan Manuel Tévez (11m. PT, de penal), pero luego lo dieron vuelta para el equipo del Bajo Flores tanto el delantero Lázaro Romero (32m. PT) como su compañero Milton Céliz (6m. ST, de penal), quien convirtió un insólito penal sancionado por el árbitro Yamil Possi, quien vio una inexistente infracción en el área sobre el propio exatacante de Tigre y All Boys

La victoria colocó a Riestra en zona de Reducido para pelear por el segundo ascenso, ya que es octavo con 22 puntos; mientras que Gimnasia es quinto con 25 unidades.

Otro resultado de la zona: Tristán Suárez 1 (Pablo Ruíz) - Estudiantes de Buenos Aires 1 (Martín Garnerone).

A las 19:10, se medían en el clásico provincial, Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Deportivo Maipú, cotejo que será televisado por TyC Sports.

= Resumen =

- Zona A, 19na. fecha -

. Hoy: Almagro 1 (Cuello) -Güemes de Santiago del Estero 1 (Cano -de penal-); Agropecuario 2 (Melo -2-) - Patronato de Paraná 1 (Solís) y luego jugarán Temperley-Almirante Brown (21:10, TyC Sports).

. Mañana: Nueva Chicago-Estudiantes de Río Cuarto (12:00); San Telmo-Deportivo Morón (15:00); Brown (Puerto Madryn)-Gimnasia de Mendoza (15:00); Defensores Unidos (Zárate)-Alvarado de Mar del Plata (!5:30); San Martín (San Juan)-Flandria (17:00) y San Martín (Tucumán)-Defensores de Belgrano (20:10, TyC Sports).

* Posiciones: Agropecuario 32 puntos; Almirante Brown, Defensores Unidos y San Martìn (SJ) 27; San Martìn (T) y Temperley 26; Gimnasia (M) 25; Morón 23; Chicago y Güemes SE 22; Patronato, Defensores de Belgrano y Brown PM y Almagro 21; All Boys 20; Estudiantes (RC), Flandria y Alvarado 19; San Telmo 16.

- Zona B, 17ma. fecha -

. Viernes: Chacarita Juniors 3 (Rodríguez, Blanco y Giménez -penal-)-Atlético de Rafaela 0.

. Hoy: Deportivo Riestra 2 (Romero y Céliz -de penal-) - Gimnasia de Jujuy 1 (Tévez -de penal-); Tristán Suárez 1 (Ruiz) - Estudiantes de Buenos Aires 1 (Garnerone); Jugaban Chaco For Ever-Villa Dálmine; después jugarán Independiente Rivadavia (Mendoza)-Deportivo Maipú (19:10, TyC Sports).

. Mañana: Aldosivi (Mar del Plata)-Ferro Carril Oeste (16:00).

. Lunes: Mitre (Santiago del Estero)-Deportivo Madryn (14:30); Atlanta-Brown de Adrogué (17:45, TyC Sports) y Racing (Córdoba)-Quilmes (21:10, TyC Sports).

* Posiciones: Maipú 33 puntos; Chacarita 32; Independiente Rivadavia 31; Rafaela 26; Gimnasia (J) 25; Quilmes 24; Mitre 23; Riestra y Estudiantes BA 22; Brown (A), Ferro, Deportivo Madryn y Atlanta 21; Aldosivi 19; Racing (C) 18; Tristán Suárez 15; Villa Dálmine 14; Chaco For Ever 10.

Con información de Télam