¿Por qué no hay que usar alcohol para prender el fuego de un asado y cuál es método más practico?

Por qué no hay que usar alcohol para prender el fuego de un asado

Son varios los métodos que existen para prender el fuego de un asado, y el elegido depende bastante de la comodidad que sientan las personas al momento de aplicarlo. Aunque hay uno en particular que se desaconseja de gran manera como es el uso de alcohol para que las llamas adquieran cierto volumen y acortar el tiempo de cocción.

Lo atractivo de armar un asado es que dispone de varios rituales dependiendo de la persona que se encargue de cocinarlo. La elección de la madera, la forma en la que se colocan los carbones, los secretos para cocinar la carne sin que se queme y mantenga sus jugos. Sin embargo, hay un detalle que sobre sale y es la no utilización de ciertos elementos porque pueden llegar a generar efectivos negativos con grandes consecuencias.

"A estos amigos a los que se les fue un poco la mano con el alcohol para prender el fuego", expresaron desde Tendencias en Argentina, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el video, se puede apreciar a uno de los presentes en el asado se le ocurrió colocar una gran cantidad del líquido para que la llama aumente su intensidad, pero no prestó atención y le debe agradecer a la suerte que estuvo de su lado porque evitó la presencia de un incendio.

Los expertos señalan que no es aconsejable hacer uso del alcohol para cocinar un asado, debido a que no todos saben tomar los recaudos necesarios para maniobrarlo y esto puede provocar accidentes caseros. "Es clave no utilizar ninguna ayuda como alcohol o querosén para apurar la llama, no solo porque son peligrosos, sino porque, como todo elemento químico, son tóxicos para la carne", expresan desde la web de Carne Argentina.

Por otro lado, se desprende que el uso de alcohol para cocinar la carne a la parrilla puede generar que esta se eche a peder de manera inmediata. Es probable que quede muy quemada por afuera, pero por dentro se denote de un tono rojizo dando la indicación de que todavía no está apta para su consumo.

¿Cuál es el secreto para calcular la cantidad de carne exacta para un asado?

Uno de los desafíos que se presenta al hacer un asado es calcular la cantidad de carne que se va a colocar a la parrilla para que todos puedan comer lo necesario y que nadie se quede con hambre. Lo primero que se desprende es cada uno de los invitados se alimenta de manera diferente. Hay personas que con media tira y un chorizo ya se encuentran llenos, mientras que otros comen un poco más.

Por ende, lo ideal al momento de realizar la compra en la carnicería es recordar y considerar que cada corte demanda un mínimo de cantidad aconsejable por persona:

Chorizo y morcilla: con uno por persona está más que bien.

con uno por persona está más que bien. Tira de asado: 500-600 gramos por persona, debido a que se trata de un corte que tiene grasa.

500-600 gramos por persona, debido a que se trata de un corte que tiene grasa. Matambre: en este caso, se habla de una medida justa como 300 gramos.

en este caso, se habla de una medida justa como 300 gramos. Vacío: entre 400-500 gramos por cada uno de los presentes.

entre 400-500 gramos por cada uno de los presentes. Entraña: un estimativo de 300 gramos por persona.

un estimativo de 300 gramos por persona. Costillas: se aconseja una porción generosa de 500 gramos.

Otro elemento a considerar son los acompañamientos que habrá, porque el pan, las ensaladas, las papas y demás comidas que se coloquen en la mesa van a afectar en el proceso de alimentación de las personas. No es lo mismo organizar una asado que cuenta solo con pan que de uno en donde se sirva ensalada rusa. Esto influirá bastante en cómo los presentes consumirán lo que está disponible.