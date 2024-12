Cuáles son los sideshows del Lollapalooza 2025: artistas y bandas que tocan

El Lollapalooza 2025 genera cada vez más expectativa y ahora se confirmaron cuáles son los sideshows que va a haber en la décima edición del festival en Argentina. Qué bandas tendrán shows más íntimos para sus fans, a dónde van a tocar y cómo sacar las entradas.

Entre el 21, 22 y 23 de marzo, el Lollapalooza ofrecerá la posibilidad de vivir un fin de semana inolvidable en el Hipódromo de San Isidro al ritmo de la música de grandes artistas como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RÜFÜS DU SOL y Tan Bionica, headliners que ya demuestran el compromiso del Lolla por celebrar la diversidad de géneros que es una de claves del festival desde sus inicios.

Cuáles son los sideshows del Lollapalooza 2025 y cuándo tocan

A la usual magnitud del festival, para festejar aún más sus 10 años, se suma el condimento especial del aniversario para los verdaderos fans de la música habrá sideshows, recitales en espacios más chicos donde los shows adquieren un carácter más íntimo y cercano. Esta vez la propuesta es única: Foster the People, Nathy Peluso, Girl in Red, Fontaines D.C., The Marías, JPEGMAFIA y Marina Reche.

¿Qué días son los sideshows? Este 2025, de la previa del Lolla se encargarán Foster The People, con un sideshow 20 de marzo en el C Art Media, y le podrá un condimento indie The Marías, con un show también el 20 de marzo en el Teatro Vorterix. También, para seguir disfrutando de la música después del festival, el 24 de marzo se presentará Fontaines D.C. en Niceto Club con su particular propuesta post-punk, mientras que Girl in Red llevará sus canciones de bedroom pop al C Art Media, el 25 de marzo Lollapalooza Argentina tendrá a JPEGMAFIA en Niceto Club, regresará a Córdoba el 27 de marzo con la visita de Nathy Peluso en la Plaza de la Música y cierra una semana llena de música con Marina Reche en Teatro Vorterix el 28 de marzo.

Cómo comprar las entradas para los sideshows del Lollapalooza 2025

Las entradas para los sideshows de Lollapalooza pueden comprar a través de la página oficial de All Access. La preventa comenzará el martes 10 de diciembre a las 10:00 horas y será exclusiva para clientes Santander American Express. Mientras que la venta general, para abonar con cualquier medio de pago, estará disponible desde el 11 de diciembre a las 10:00 horas.