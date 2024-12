¿Susana Giménez sigue en Telefe en 2025?: el anuncio de la diva

Susana Giménez habló sobre su próximo año a nivel laboral.

Susana Giménez culminó la temporada 2024 de su ciclo de televisión en Telefe y en esa emisión se refirió a su posible vuelta el año que viene a la pantalla chica. La diva de los teléfonos rompió el silencio en cuanto a su futuro profesional a corto plazo en medio de muchas especulaciones al respecto.

En el último programa del año, la madre de Mercedes Sarrabayrouse tuvo como invitada a Tini Stoessel, quien fue entrevistada por la diva y luego hizo varios números musicales a lo largo de la emisión. Además, protagonizó un icónico momento al entrevistarse a ella misma cuando tenía 30 años, gracias a la IA, y por último entrevistó a Santiago del Moro con La Tota.

Hacia el final del programa, Susana recibió a todos los que participaron de la emisión y, con copas en sus manos a modo de brindis, Del Moro le consultó si regresaría el año que viene. "No sé, vamos a ver. Pero creo que no", soltó la diva a modo de respuesta, lo que bajó las expectativas de muchos de sus fanáticos.

Susana Giménez

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana, a la que acudió con su actual pareja, con quien protagonizaron un escándalo hace meses. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".

El cruce entre Pampita y Susana Giménez en pleno vivo de Telefe

"Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", soltó Susana Giménez en la entrevista. En ese momento, Pampita reaccionó con el espíritu pacífico que la caracteriza y soltó: "Pará, no le digas así a Rober, por favor".

"¿Estúpido no le digo más?", preguntó Susana y Pampita le pidió que no lo hiciera. En ese momento, la conductora le consultó si no había terminado peleada con Moritán y la invitada respondió que no, ante lo que Susana agregó: "Ah, yo pensé que sí".

Las críticas de Yanina Latorre a Wanda Nara por lo que dijo con Susana

"Logré que Wanda vuelva al living de Susana, trato de ningunearme llamándome 'La Panelista'. Tenía un monólogo aprendido. Viva, porque Susana jamás repregunta, ni va al hueso. Kennys la apuntalaba. Contó lo que quiso y lo que le convino", soltó Latorre en sus historias de Instagram. Y continuó: "Dijo que cuando fue lo de la China y Mauro, yo le pedía. Ella me llamó a mi ese domingo, por consejo de Ana Rosenfeld, y ahí arrancó el 'Wandagate', algo que ella capitalizó muy bien y obvio yo también. Pero no soy soberbia como ella".