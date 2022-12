"Decir que Messi es el mejor de la historia me parece una exageración", afirmó Ángel Cappa

El ex entrenador Ángel Cappa consideró "una exageración" que se denomine al crack rosarino Lionel Messi como "el mejor de la historia" y sentó su desacuerdo con el seleccionador argentino Lionel Scaloni, el autor de la frase.

"Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a (Johan) Cruyff, a (Alfredo) Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada. Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia", indicó Cappa para Radio Marca de España.

Scaloni elogió al capitán de su equipo luego de la goleada 3 a 0 ante Croacia que posibilitó el pase a la final del Mundial de Qatar 2022.

"Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y (Diego) Maradona está Messi y este Mundial lo consagra como tal", indicó el ex DT de Huracán y River.

Con información de Télam