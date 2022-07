Doblete del argentino Salas para el triunfo de Palestino en el fútbol de Chile

El argentino Maximiliano Salas obtuvo esta tarde un doblete para Palestino, que superó por 5-1 a Coquimbo Unido, en partido correspondiente a la 18va. fecha del torneo de Primera División del fútbol de Chile.

El delantero correntino, de 24 años, ingresó en la segunda etapa y anotó a los 9 y 34 minutos del período final para el conjunto que dirige el DT Gustavo Costas (ex Racing).

El atacante oriundo de Curuzú Cuatiá, que realizó divisiones inferiores y jugó en Primera para All Boys en el ascenso, llegó al club ‘árabe’ en este mercado de pases, luego de ser transferido por el Necaxa de México, en donde permaneció tres temporadas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además de Salas, en Palestino (quinto en la tabla con 29 unidades) se alistaron los también argentinos Daniel Sappa (ex Estudiantes de La Plata), Jonathan Benítez (ex Boca Unidos de Corrientes) y Franco Pardo (ex Belgrano de Córdoba), según un informe de Soccerway.

En Coquimbo, penúltimo en la tabla con 13 puntos y conducido por el rosarino Patricio Graff, se desempeñó el defensor riocuartense Federico Pereyra (ex Tristán Suárez y Central Córdoba de Santiago del Estero).

En tanto, el líder del torneo, Colo Colo (36 puntos), ya sin el cordobés Pablo Solari (transferido a River Plate) pero con una conquista del mendocino Juan Martín Lucero (ex Vélez), le ganó por 2-1 y en condición de visitante al Audax Italiano.

En el equipo ganador, conducido por el argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros (exDT de Argentinos Juniors y San Martín de San Juan), actuaron el defensor Matías Zaldivia (ex Chacarita), el extremo Agustín Bouzat (ex Vélez) y el mediocampista Leonardo Gil (ex Rosario Central).

Con información de Télam