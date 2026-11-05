¿Vuelve el Torneo de Verano? El anuncio de ESPN sobre el estadio de Mar del Plata

Mar del Plata busca que el Torneo de Verano vuelva en enero, con el Minella como sede y la chance de un Superclásico entre Boca y River tras varios años

El Torneo de Verano puede volver en enero del 2029. Según adelantó el periodista Diego "Chavo" Fucks en ESPN, las autoridades de Mar del Plata trabajan para que el clásico certamen estival regrese en enero al Estadio José María Minella y la negociación abre la puerta a algo que los hinchas extrañan desde 2018: un Superclásico de verano entre Boca Juniors y River Plate en la Costa atlántica.

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El Torneo de Verano se jugó por última vez con su formato tradicional en 2020. Ahora, las autoridades marplatenses gestionan su regreso para enero, con el Minella como sede. Hay un factor clave: el Municipio de General Pueyrredón empezará obras de modernización en el estadio, con el desmonte de la estructura del techo de la platea para reacondicionarla.

El otro pilar son las conversaciones entre los propios clubes. La AFA todavía no se expidió sobre el tema, pero hay tratativas en marcha y la casa madre del fútbol argentino acompañaría la decisión, con el fin de que el histórico campeonato pueda regresar más pronto que tarde. La negociación abre la puerta a reeditar el Boca-River de verano. El último se jugó el 10 de enero de 2018, cuando River le ganó 1 a 0 a Boca con un gol de Rafael Santos Borré.

El último Boca-River se disputo en enero del 2018, con victoria del "Millonario" por 1 a 0.

Cómo nació el Torneo de Verano del fútbol argentino en Mar del Plata

El torneo tuvo varios impulsores. En verano, la llegada de equipos del exterior despertaba el interés de un público que no solía ver a sus clubes en vivo. La idea tomó fuerza gracias al dirigente de Boca Alberto J. Armando y su socio comercial Jorge Martínez. También fue clave José Piantoni, presidente de Quilmes de Mar del Plata y organizador habitual de amistosos en la ciudad.

La televisión terminó de consolidarlo. El 23 de enero de 1968 arrancó la Copa Libertad, un cuadrangular que inauguró el remodelado Estadio General San Martín y que transmitió Canal 9. El 2 de febrero del mismo año empezó la Copa Ciudad de Mar del Plata, por Canal 13, en el marco del 94° aniversario de la ciudad.

En un torneo jugaron San Lorenzo (el de "Los Matadores"), Boca, Rosario Central y Peñarol. En el otro, River, Racing (flamante campeón intercontinental), la Selección de Checoslovaquia y el Vasas de Budapest. El equipo húngaro entró al país con una visa de excepción y fue la gran sorpresa: ganó uno de los trofeos, impulsado por János Farkas, que le había hecho un gol a Brasil en el Mundial de Inglaterra 66. La otra copa quedó para San Lorenzo.

El primer Boca vs. River de verano

El 23 de enero de 1974, Boca y River jugaron su primer cruce estival. No había puntos en juego, pero las tribunas repletas paralizaron al país. Con los años, el Superclásico de enero se volvió un ícono para varias generaciones. Como los botines negros, las camisetas numeradas del 1 al 11 o las hinchadas visitantes, pasó a ser el recuerdo de otra época del fútbol argentino.

Datos de una historia larga

1969: la competencia se unificó. Boca le ganó 2 a 1 al Rapid de Viena con un gol de Antonio Rattín y fue campeón tras superar a Palmeiras.

1974: con Aldosivi como representante local, el torneo no terminó por las restricciones energéticas que dispuso el Gobierno nacional.

1976: no se jugó.

1977: participó la Selección Argentina, que se preparaba para el Mundial 78.

1978: fue la despedida del Estadio General San Martín. Después del Mundial, lo reemplazó el José María Minella. El viejo estadio fue demolido en 1996.

Por qué dejó de jugarse

Con las décadas, el torneo cambió varias veces de formato y sumó sedes como Mendoza y otras provincias. Pero el producto se sobreexplotó: partidos en plena pretemporada, con juveniles o suplentes, de bajo nivel y poco atractivos para el público.

Ese desgaste terminó con la pelota parada en la costa atlántica en 2020. El Minella también entró en una etapa de deterioro, aunque desde fines de 2023 hay gestiones para recuperarlo y devolverle eventos de jerarquía.

Las derrotas de verano que costaron cargos

El Superclásico de verano no siempre fue un simple amistoso. En febrero de 2000, Carlos Bianchi puso en Boca un equipo alternativo con juveniles como Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia, y con Roberto Abbondanzieri en el arco. River perdió 2 a 1 y, 48 horas después, Ramón Díaz renunció de manera inesperada.

Diez años más tarde pasó lo mismo del otro lado. En 2010, Alfio Basile dejó Boca tras perder 3 a 1 con River por la Copa Desafío. El "Coco" transitaba su segundo ciclo en el club, y el desgaste acumulado en 2009 terminó de explotar con esa derrota.

Por eso el posible regreso del Torneo de Verano ilusiona a los hinchas: en Mar del Plata, el verano también se jugaba en serio.