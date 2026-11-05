Quién es Santiago Espindola, el crack de River que vale 100 millones de dólares y debuta con Ponzio como DT

Una de las fábricas de jugadores más importantes del fútbol argentino acaba de presentar una nueva joya que es titular en el último partido de River en la fase regular del Torneo Clausura. Se trata de Santiago Espíndola, que tendrá la chance de jugar por primera vez con el plantel profesional y lo hará frente a Aldosivi en un contexto más que especial para el equipo de cara a la temporada 2027, ya que necesitan un triunfo para tratar de subir en la anual y ganar confianza pensando en los playoffs.

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Quién es Santiago Espíndola, la apuesta de Ponzio en River vs. Aldosivi

“Lo mejor es la inteligencia a la hora de entender el juego y tomar buenas decisiones. Tengo buen control de pelota, un primer pase seguro y manejo los dos perfiles. Soy un jugador que resuelve todo con mucha velocidad”, expresó el joven volante central, que comenzó su carrera en las divisiones inferiores como lateral derecho, pero que de a poco lo fueron corriendo de posición a medida que sus habilidades iban quedando desplegadas en el campo de juego.

En el mes pasado de abril, Santiago Espíndola renovó contrato con River hasta diciembre del 2030 y esto expone la enorme confianza que hay sobre sus habilidades para realizarle un enorme contrato. Aún más cuando se mira su cláusula de rescisión de 100 millones de euros que sirve para protegerlo de cualquier tipo de interés que pueda llegar a surgir desde el exterior y que amenace con llevárselo rápidamente.

“Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta mucho llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también. Me identifico mucho con su juego, su llegada al área, estar siempre presente en el juego, es muy completo”, señaló sobre sus referentes en el puesto en una vieja entrevista que le dio al portal oficial del Millonario en el 2025.

Cómo juega Santiago Espíndola, la joya de River que debuta vs. Aldosivi

Su presencia dentro del plantel de primera se explica por dos motivos. Se trata de un jugador que está demostrando condiciones para subir al plantel de primera división. Por otro lado, el hecho de que se trata de un volante central es particular porque demuestra que Leonardo Ponzio no se encuentra conforme con la participación de Fausto Vera dentro de la formación titular, mientras que Aníbal Moreno no estaría del todo listo para sumar minutos en los próximos partidos debido a que hace poco recuperó el alta médica.

La formación de River con Santiago Espíndola desde el arranque

Es importante mencionar que Santiago Espíndola se trata de un jugador que dispone de una larga trayectoria en las selecciones juveniles de la Selección Argentina. Esto es producto de que formó parte del Sudamericano Sub-15, Sudamericano y Mundial Sub-17 y estuvo presente en la consagración del Torneo de L'Alcudia Sub-20 del 2025.