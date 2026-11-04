"Voy a volver": la contundente promesa de una figura que ilusiona a todo Boca

El futbolista Valentín Barco sorprendió al mundo xeneize al manifestar de forma categórica su intención de regresar a Boca Juniors en el futuro. Durante una entrevista brindada en el programa Los Edul, el joven surgido de las divisiones inferiores del club remarcó que tiene tomada la decisión de vestir nuevamente la camiseta azul y oro para conquistar campeonatos y retribuir el afecto que recibió por parte de los simpatizantes.

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El talentoso jugador, conocido popularmente como el Colo Barco, dejó en claro que no se trata de una posibilidad lejana o una simple expresión de deseo, sino de un objetivo que planea cumplir en plenitud física y futbolística. Al ser consultado sobre su paso por la institución y las metas que le quedaron pendientes, no dudó en comprometer su palabra de cara a los próximos años de su carrera profesional.

La promesa de Valentín Barco y su objetivo pendiente

Ante la pregunta directa sobre si soñaba con tener una segunda etapa en la institución de la Ribera o si era algo ya definido, Barco fue contundente. "No, sí, voy a volver y voy a volver estando bien porque quiero ganar títulos ahí con Boca y ser importante y devolverle a la gente todo el cariño que me dio", aseguró el futbolista sin titubear.

El mediocampista reconoció que no haber levantado un trofeo de máxima relevancia con el primer equipo es algo que todavía tiene presente en su cabeza. "Es una espina que me quedó", admitió durante la charla. Cuando el entrevistador le insistió sobre si no temía que su afirmación quedara guardada en el archivo periodístico, el jugador reafirmó su postura: "No pasa nada. Me hago cargo. Sí, voy a volver".

El recuerdo de su irrupción en primera y la final continental

Durante la conversación, el futbolista también rememoró cómo se dio su explosión en el primer equipo, un proceso vertiginoso que lo convirtió rápidamente en una de las piezas más determinantes del plantel profesional. El punto de inflexión fue un recordado encuentro de fase de grupos frente a Deportivo Pereira de Colombia, tras el cual se afianzó definitivamente entre los titulares habituales.

"Esa aparición fue rutilante. De ahí no salí más. Pero fueron, yo creo que jugué 7 u 8 meses nada más. Fueron 30 partidos, fue un furor. Llegamos a la final de la copa", detalló Barco al recordar aquella destacada campaña continental. En ese sentido, explicó la intensidad emocional que significó atravesar ese período: "Estaba viviendo un sueño porque estaba desde los 9 años en el club y pasé todo. Y bueno, eso fue todo muy rápido".

La dificultad de marcharse de Boca Juniors

El camino en la entidad boquense se interrumpió de manera temprana, lo que generó un fuerte impacto en su trayectoria y en los hinchas que disfrutaban de su juego. Al ser consultado sobre los sentimientos que le generó aquella despedida, el joven reconoció que no fue un paso sencillo de dar desde lo personal, aunque se mostró convencido de la determinación tomada en aquel momento.

"Sí, me costó irme, pero bueno, yo creo que al final del día tomé la decisión correcta, que era lo que yo sentía en ese momento y pasó", concluyó Barco al reflexionar sobre su partida, dejando la puerta completamente abierta para un futuro reencuentro con los hinchas en la Bombonera.