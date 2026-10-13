Ver en vivo Boca vs. Vasco da Gama por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca Juniors recibirá a Vasco da Gama este martes 13 de octubre, desde las 21.30, en la Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará conseguir una victoria como local que le permita llegar con ventaja a la revancha en Brasil. Sin embargo, el Xeneize afrontará el compromiso con una ausencia de peso: Leandro Paredes quedó fuera de la convocatoria por una lesión muscular.

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Por dónde ver Boca vs Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Vasco Da Gama de este martes a las 21:30 será transmitido por ESPN y la plataforma Disney +.

La fuerte baja de Paredes en Boca

El mediocampista Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, por el torneo local. El futbolista debió abandonar el campo de juego y los estudios médicos confirmaron una lesión que lo dejará afuera de los dos encuentros ante Vasco da Gama.

La ausencia de Paredes representa un problema importante para Arruabarrena, ya que el campeón del mundo es una de las principales referencias futbolísticas y anímicas del plantel. Su capacidad para manejar los tiempos, distribuir la pelota y organizar el juego será difícil de reemplazar en una semifinal internacional.

Ante este escenario, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar aparecen como alternativas para ocupar el mediocampo, mientras que Williams Alarcón y Carlos Palacios también cuentan con posibilidades de asumir mayores responsabilidades. La decisión final dependerá del esquema que el entrenador elija para afrontar el compromiso.

Leandro Paredes, la gran ausencia del Xeneize.

La lista de convocados de Boca ante Vasco da Gama

Además de Paredes, Boca tendrá otras ausencias por problemas físicos, entre ellas las de Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Alan Velasco y Agustín Marchesín. En contrapartida, la convocatoria incluye novedades como los regresos de Camilo Rey Domenech y el juvenil Joaquín Ruiz. Enner Valencia también fue citado, pese a haber solicitado el cambio durante el partido frente a Instituto.

La lista de convocados está integrada por los siguientes futbolistas:

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruiz y Carlos Palacios.

Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia.