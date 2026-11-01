Video: la expulsión a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre River y Boca

Lucas Martínez Quarta se hizo expulsar de forma infantil a los siete minutos del primer tiempo del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. El defensor central del 'Millonario' perdió la marca de Miguel Merentiel tras un envío largo y lo sujetó de la camiseta cuando el delantero uruguayo se iba mano a mano contra Santiago Beltrán.

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Después de no cobrarlo en primera instancia y revisar la jugada en el VAR, el árbitro Nicolás Ramírez corrigió y le mostró la tarjeta roja; minutos después, Lautaro Rivero ingresó en lugar de Lucas Beltrán para acomodar el equipo.

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