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Video: la expulsión a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre River y Boca

El defensor central del 'Millonario' perdió la marca de Miguel Merentiel y lo sujetó de atrás cuando se iba mano a mano con Santiago Beltrán. Después de volver a ver la jugada, el árbitro Nicolás Ramírez decidió expulsarlo antes de los diez minutos del primer tiempo.

01 de noviembre, 2026 | 15.17
River Plate, Boca Juniors, Superclásico, Torneo Clausura 2026, Lucas Martínez Quarta

Lucas Martínez Quarta se hizo expulsar de forma infantil a los siete minutos del primer tiempo del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. El defensor central del 'Millonario' perdió la marca de Miguel Merentiel tras un envío largo y lo sujetó de la camiseta cuando el delantero uruguayo se iba mano a mano contra Santiago Beltrán.

Después de no cobrarlo en primera instancia y revisar la jugada en el VAR, el árbitro Nicolás Ramírez corrigió y le mostró la tarjeta roja; minutos después, Lautaro Rivero ingresó en lugar de Lucas Beltrán para acomodar el equipo.

Noticia en desarrollo.

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