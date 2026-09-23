Sin Boca: cómo es la vida de Edinson Cavani después de marcharse del fútbol argentino

Una de las modificaciones que Rodolfo "Vasco" Arruabarrena hizo fue comunicarle a Edinson Cavani que no iba a ser considerado para la pretemporada y que tenía planeado cubrir la zona de ataque de otra manera. Es por ello que el delantero uruguayo decidió adelantar el final de su contrato, obtener la libertad de acción y marcharse de Boca Juniors de manera definitiva. A semanas de aquella decisión, su presente deportivo es toda una incógnita para los hinchas.

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"Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir en 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo de jugar acá. Empecé a conocer el mundo Boca y sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el 100% en cada partido. El camino comenzó de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos en los que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando", escribió el uruguayo para despedirse del Xeneize.

El presente expone que Cavani se encuentra con el pase en su poder porque no logró incorporarse a ningún equipo. Aunque se trata más de una decisión de vida que una vinculada con lo deportivo, debido a que voces cercanas al jugador exponen que prefiere disfrutar un poco más del tiempo con su familia y es por ello que ingresó en un largo proceso de vacaciones que lo llevaron incluso a pasar unos días en la Patagonia.

"Me tocó enfrentar una situación que no pensaba que llegaría a ser tan difícil. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen durante este último tiempo", agrega en el mensaje de despedida que le comunicó a los hinchas de Boca en las redes sociales.

Por otro lado, se menciona que Edinson tiene planeado retirarse de la actividad deportiva dentro de un campo de juego, pero para verlo sumando minutos habrá que esperar un tiempo más que considerable, debido a que el mercado de pases se encuentra cerrado y no hay chances de que se pueda sumar a un equipo en estos momentos.

En consecuencia, es muy probable que el delantero inicie un proceso largo de recuperación, con una mezcla de ejercicios de entrenamiento para mantener el ritmo y luego regresar a la actividad en el primer día de la temporada 2027. Se tiene conocimiento de que Danubio de Uruguay le abrió las puertas del club para que pegue la vuelta cuando lo considere necesario y pueda darse el gusto de inflar las redes con la camiseta que lo vio formarse como un deportista profesional.