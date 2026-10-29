Qué es de la vida de "Cañito" Ibagaza: así está hoy el exfutbolista argentino que se nacionalizó español

Ariel "Cañito" Ibagaza nació el 27 de octubre de 1976 en Buenos Aires y surgió de las divisiones inferiores de Lanús, club en el que debutó profesionalmente en 1994. Su talento no tardó en llamar la atención y, después de destacarse en el fútbol argentino, dio el salto a España en 1998 para incorporarse al Mallorca. Allí comenzó una extensa etapa en el fútbol europeo, en la que se convirtió en uno de los mediocampistas argentinos más reconocidos de su generación.

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A lo largo de su carrera también vistió las camisetas del Atlético de Madrid y del Villarreal. Su paso por el fútbol español fue especialmente importante: se destacó por su técnica, su habilidad para manejar los tiempos del partido y su precisión para habilitar a los delanteros. Esas características le valieron el apodo de “Caño”, con el que quedó identificado entre los hinchas.

En 2010 llegó al Olympiacos, donde continuó su trayectoria en Grecia y sumó experiencia en uno de los equipos más poderosos del país. Después pasó por el Panionios, club en el que terminó su carrera como futbolista profesional en 2015.

De campeón juvenil con Argentina a una nueva vida en Europa

Ibagaza en bicicleta con Scaloni y Moya, tres años atrás.

Ibagaza también tuvo su recorrido con la Selección argentina. En 1995 formó parte del equipo dirigido por José Pekerman que conquistó el Mundial Sub 20 de Qatar, una generación que reunió a varios talentos que luego se destacaron en el fútbol internacional. Años después, tuvo una oportunidad en la selección mayor, con la que disputó un encuentro en 2004.

Ibagaza dirigiendo el segundo equipo de Olympiakos.

Aunque nació en Argentina, con el paso de los años también obtuvo la nacionalidad española, una etapa que acompañó su extensa trayectoria en ese país. Su carrera quedó marcada por la combinación de talento y regularidad, además de una capacidad técnica que lo convirtió en un futbolista diferente dentro del mediocampo.

El desafío de acompañar a Juan Carlos Garrido

Ahora, más de una década después de su retiro, Ibagaza inicia una nueva aventura en Grecia como parte del cuerpo técnico del Volos FC. Su función será trabajar junto a Garrido y aportar su experiencia en el fútbol de alto nivel, especialmente en el desarrollo del juego y la preparación de los futbolistas.

Ibagaza en el Volos.

El entrenador español cuenta con una trayectoria internacional que incluye pasos por Villarreal, Real Betis y otros equipos de distintos países. La llegada de Ibagaza suma al cuerpo técnico a un exjugador que conoce de primera mano las exigencias del fútbol europeo.

Así, el exmediocampista argentino continúa vinculado a la pelota desde otro lugar. Lejos de los días en los que sorprendía con sus pases y gambetas, “Cañito” busca ahora trasladar todo lo aprendido durante su carrera a una nueva generación de futbolistas, en un regreso a Grecia que vuelve a conectarlo con una de las etapas más importantes de su vida deportiva.