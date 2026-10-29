Oficial, chau dos zonas y todos contra todos: cambió el formato del fútbol argentino para 2027

La reunión del Comité Ejecutivo de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia aprobó el cambio del formato de disputa del torneo en la Primera División del fútbol argentino para el 2027, así como también habrá modificaciones en las categorías del Ascenso. La principal modificación que surgió, tras el cónclave en las oficinas de Puerto Madero, es que se eliminarán las dos zonas y volverá el tradicional esquema de "todos contra todos".

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River Plate fue el único club en votar en contra. Estudiantes de La Plata también se mantuvo en esa postura, pero no contó con representación para emitir su voto en la Asamblea que comenzó a las 11.30. Para la próxima temporada, se mantendrán los 30 equipos y solamente descenderán dos de cara al 2028, tal cual estuvo hasta ahora. También debutará el VAR semiautomático para el offside en este país. Y están "en estudio" el regreso de las Promociones entre la Primera y la segunda división.

También será determinante la tabla de posiciones anual, al igual que en este momento, para definir a un campeón por esa vía, la clasificación a las Copas internacionales y uno de los dos descensos (el otro será por el promedio). Las semifinales y las finales del Torneo Apertura y Clausura se disputarán en un estadio neutral. También se definió que el primer campeonato comenzará el 24 de enero.

El nuevo formato de la Primera División del fútbol argentino en 2027

Se mantendrían los 30 equipos, pero desde ahora serían 15 fechas -14 y una de clásicos- en la primera mitad del año. Allí entonces quedarán los 16 mejores, que se medirán desde los octavos de final en adelante para definir al primer campeón. Una vez que se reanude el certamen para la segunda miutad del año, se disputarán los 15 partidos restantes y nuevamente habrá mata-mata para que se consagre otro club. De esta manera, habrá dos campeones asegurados y a ellos se les sumará el de la tabla anual, que saldrá de los 30 encuentros que juegue cada uno tras el "todos contra todos".

Oficial: se aprobó el nuevo formato de la Primera división para el 2027 (foto: AFA oficial).

La clasificación a las Copas 2028 y el descenso

Esta también servirá para determinar como será la clasificación a las Copas internacionales del 2028, tal como sucedió en 2026, y un club descenderá por la tabla anual, mientras que otro lo hará por promedios. Si es el mismo equipo, bajará a la Primera Nacional el siguiente de los promedios.

Ya en 2028, el campeonato se llevaría a cabo de la misma manera pero con las localías invertidas. Así, quedarían descartadas las dos zonas como es habitual y que un equipo avance a los playoffs con menos puntos que otro que quede afuera, lo cuál haría más equitativa la clasificación. Lo que se mantendrá es la cantidad de títulos (Apertura, Clausura, Anual, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones).

El formato de la Primera Nacional en 2027

En la segunda divisional serán dos zonas de 18 equipos, de las cuales saldrán dos líderes que se medirán en una final para buscar el primer ascenso. El segundo saldrá del Reducido que jugarán el perdedor de dicho encuentro sumado a los que queden del segundo al octavo de cada grupo. Por otro lado, en cuanto al descenso, el plan de la AFA de Tapia es que vuelvan los promedios y los dos últimos de cada zona en la Primera Nacional desciendan directamente, mientras que el antepenúltimo de los directamente afiliados se mida contra uno de la B Metropolitana y el de los indirectamente afiliados lo haga contra uno del Federal A.

Por último, tanto en la Primera B como en la Primera C (la tercera y cuarta categoría, respectivamente) habrá una Promoción para ascender y otra para descender, más allá de los ascensos y descensos directos de cada división. De esta manera, cambiaría el panorama para el resto de las divisiones del fútbol argentino que ya cuenta con los ascendidos Excursionistas (a Primera Nacional) y Luján (de la C a la B Metro), además de los descendidos Estudiantes de Río Cuarto de Primera, Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero de la Primera Nacional, Ituzaingó de la B Metropolitana y el desafiliado Muñiz de la Primera C.