Ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River e Independiente Rivadavia se enfrentarán este domingo por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que tendrá como escenario el estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 19.15 y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con realidades diferentes, pero con una misma necesidad: sumar para fortalecer sus objetivos en el tramo decisivo de la temporada.

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El conjunto de Núñez intentará prolongar la recuperación que logró en su visita a Banfield, mientras que la Lepra mendocina llega con la confianza en alto después de haber conseguido resultados importantes. Ambos acumulan tres partidos consecutivos sin derrotas en el torneo local, aunque en el caso del Millonario la situación es de crisis deportiva, con Leonardo Ponzio como DT interino.

Por dónde ver River contra Independiente Rivadavia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River e Independiente Rivadavia de este domingo 19:15 horas será transmitido por TNT Sports.

River busca torcer el rumbo

River llega al encuentro después de una victoria de alto valor ante Banfield. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso 3-2 como visitante y consiguió así su segundo triunfo en el Clausura. El resultado le permitió dejar atrás parte de las dudas que había generado su irregular comienzo y afrontar con mayor confianza el compromiso frente a Independiente Rivadavia.

Ponzio es el DT interino del club.

La recuperación del Millonario, sin embargo, todavía necesita confirmarse. La reciente eliminación de la Copa Sudamericana significó un golpe para el plantel, que ahora tiene al torneo local como uno de sus principales objetivos. River necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación y, al mismo tiempo, mejorar su posición en la tabla anual.

Independiente Rivadavia llega en alza

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que atraviesa un presente alentador. El equipo conducido por Alfredo Berti viene de vencer 3-1 a Racing como local y alcanzó su segundo triunfo consecutivo en el campeonato. Además, lleva tres fechas sin perder, una racha que le permitió recuperar terreno después de su eliminación de la Copa Libertadores.

La Lepra mendocina afronta el duelo con un incentivo adicional: actualmente pelea por quedarse con el primer lugar de la tabla anual de 2026. Por eso, el partido en el Monumental representa una oportunidad para demostrar que puede competir de igual a igual ante uno de los grandes del fútbol argentino. Maximiliano Salas, Álex Arce, Matías Fernández y Tomás Bottari son algunos de los nombres que buscarán prolongar el buen momento del equipo.