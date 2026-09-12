Ver en vivo River vs. Atlético Tucumán por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River y Atlético Tucumán se enfrentarán este sábado por la novena fecha del Torneo Clausura, en un partido que encuentra a ambos equipos en momentos diferentes, aunque con un objetivo en común: sumar tres puntos que pueden resultar determinantes para sus aspiraciones en el campeonato. El encuentro se disputará desde las 17.30 en el Monumental José Fierro, donde el conjunto tucumano buscará aprovechar el respaldo de su público ante uno de los grandes del fútbol argentino.

{{{htmlAmp}}}

El duelo tendrá además un atractivo especial por el presente de los dos protagonistas. Mientras River atraviesa una etapa de recuperación luego de un comienzo irregular, Atlético llega con el envión anímico de una victoria importante como visitante. Así, el partido aparece como una prueba exigente para el equipo de Leonardo Ponzio y como una oportunidad para que el conjunto dirigido por Julio César Falcioni de el golpe contra otro grande este semestre.

Por dónde ver Atlético Tucumán contra River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Atlético Tucumán y River de este sábado 17:30 horas será transmitido por TNT Sports.

Cómo llega el River de Ponzio

River llega a Tucumán con confianza renovada. El equipo consiguió dos triunfos consecutivos desde que Ponzio asumió como entrenador interino y logró acomodarse nuevamente en la pelea. Las victorias ante Unión e Independiente Rivadavia le permitieron recuperar terreno tanto en la tabla anual, donde volvió a ubicarse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, como en el Clausura, donde quedó a un punto de la zona de clasificación.

El Milonario llega con confianza.

El entrenador pretende darle continuidad a la formación que consiguió esos resultados y repetir por tercera vez consecutiva el mismo equipo. La única duda pasa por Aníbal Moreno, quien arrastra una molestia lumbar y trabaja de manera diferenciada. En River no quieren arriesgar al mediocampista y, si no llega en condiciones, Fausto Vera aparece como la principal alternativa.

Atlético Tucumán llega con confianza

Atlético Tucumán, en tanto, atraviesa un momento de crecimiento. El equipo viene de vencer 1-0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, un resultado que le permitió sumar un triunfo importante y llegar fortalecido al compromiso contra River. El Decano consiguió la victoria sobre el final, con un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, y profundizó la crisis que atraviesa el conjunto de Avellaneda.

El triunfo también significó un respaldo para el trabajo de Julio César Falcioni, quien busca consolidar una identidad en el equipo tucumano. Atlético afronta el partido ante River con el impulso de haber conseguido un resultado de peso y con la intención de aprovechar su localía para volver a sumar en el Clausura.