Ver en vivo Racing vs. Atlético Tucumán por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Racing y Atlético Tucumán se enfrentarán este domingo desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. La Academia afrontará el encuentro con la urgencia de dejar atrás un comienzo irregular y recuperar terreno en la Zona B, mientras que el Decano llegará con la intención de aprovechar el momento de su rival y continuar sumando en el campeonato.

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El equipo de Juan Pablo Vojvoda necesita reaccionar después de una nueva derrota. Racing viene de caer 3-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza y apenas consiguió cinco puntos en las primeras siete jornadas, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. Atlético Tucumán, dirigido por Julio Falcioni, atraviesa una situación más favorable: suma 10 unidades y ocupa el octavo lugar de la Zona B, con dos victorias, cuatro empates y una sola caída.

Por dónde ver Racing contra Atlético Tucumán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Racing y Atlético Tucumán de este domingo 21:30 será transmitido por ESPN Premium.

Las dudas de Racing de cara a un partido crucial

De cara al partido, Vojvoda todavía mantiene varias dudas para definir la formación de Racing. Una de ellas está en la defensa: Matías Pérez se perfila para hacer su debut como titular, pero resta saber quién será su acompañante en la zaga. Marcos Rojo continúa entrenándose de manera diferenciada por una molestia muscular, por lo que Gonzalo Escudero aparece como alternativa para ocupar ese lugar.

La segunda incógnita está en el mediocampo. Gastón Lodico y Matías Zaracho compiten por un lugar, en una decisión que el entrenador todavía no terminó de resolver. La tercera duda aparece en el ataque y tiene como protagonista a Lautaro Díaz, quien volvió a entrenarse a la par de sus compañeros después del desgarro que sufrió ante Banfield. El delantero pelea por un puesto con Tomás Conechny para acompañar a Adrián Martínez.

Racing enfrenta a Atlético Tucumán. Crédito: @racingclub.

El posible debut de Matías Pérez es una de las novedades de la semana para una Academia que busca respuestas después de un arranque por debajo de las expectativas. El defensor es una de las últimas incorporaciones y podría tener su primera oportunidad desde el inicio en un partido que Vojvoda considera importante para comenzar a enderezar el camino.

Atlético Tucumán, en tanto, llega con mejores números y mayor tranquilidad. El Decano perdió apenas uno de sus siete partidos y recibió solamente dos goles en el torneo, una cifra que refleja una de sus principales fortalezas. Con cuatro empates y dos triunfos, buscará sostener esa solidez defensiva y sumar en una cancha siempre exigente.