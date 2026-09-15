Ver en vivo Platense vs. Fluminense en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Platense va por la épica en la noche de este martes en Vicente López, cuando reciba a las 19 horas a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Calamar viene de perder la ida por 2-0, por lo que la serie se presenta cuesta arriba. Pero sueña con realizar un partido histórico que le permita llegar a las semifinales, en su primera participación en el certamen.

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El equipo que hoy dirige Martín Palermo ha tenido un año irregular en lo deportivo, con dificultades para sumar en el campeonato local. Sin embargo, en la Libertadores ha llegado más lejos de lo que hubiese imaginado, logrando triunfos que quedarán en la historia, como es su visita a Peñarol y Corinthians. El desafío ahora parece ser mayor por lo adverso que se presentó el encuentro de ida, pero nadie le quita la ilusión.

Por dónde ver Platense contra Fluminense

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Platense y Fluminense de este martes a las 19 será transmitido por Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+.

Cómo llegan a este cruce Platense y Fluminense

Con la mira puesta en continuar haciendo historia en su primera participación en la Copa Libertadores, Martín Palermo decidió preservar a varios de sus habituales titulares durante la última fecha para administrar el desgaste físico. Sin embargo, el equipo no pudo conseguir un buen resultado y perdió 2-1 frente a Estudiantes en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata. El Pincha se impuso con un gol de Guido Carrillo sobre el cierre. La derrota dejó al conjunto de Palermo en el 13° puesto de la Zona A, con nueve puntos y alejado de los lugares que otorgan un boleto a los playoffs. En la Tabla Anual, además, ocupa la 26° posición con 25 unidades.

El Calamar viene de perder en Brasil.

Fluminense, por su parte, tampoco llega de la mejor manera al compromiso internacional. El conjunto brasileño viene de caer 3-1 ante Atlético Mineiro, resultado que lo hizo retroceder hasta la cuarta ubicación del Brasileirao, donde suma 45 puntos. A la derrota se le suma un contexto institucional y deportivo delicado: durante la última semana murió Paulo Angioni, quien se desempeñaba como director deportivo de la institución.

Además, el equipo sufrió una importante baja dentro del campo de juego, ya que John Kennedy, una de sus principales figuras, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y permanecerá alejado de las canchas hasta 2027.