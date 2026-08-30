Ver en vivo Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Independiente recibe este domingo a las 19:15 a Gimnasia de Mendoza por la fecha 7 del Grupo A del torneo Clausura. Un partido de gran importancia para el conjunto de Avellaneda, que necesita volver a sumar de a tres para acercarse a puesto de copas internacionales, en un año hasta ahora muy negativo desde lo deportivo para el Rojo, que no ha conseguido regularidad y hace poco cambió de entrenador.

La salida de Gustavo Quinteros después de la histórica goleada en Copa Argentina sufrida versus Atlético Tucumán dejó graves consecuencias que aún paga. El equipo está en deuda con el público, que ha soportado una campaña hasta el momento muy floja. Caso contrario es el del Lobo mendocino, que viene de dos victorias consecutivas en el certamen y tiene a Agustín Módica como principal arma de ataque.

Por dónde ver Independiente contra Gimnasia de Mendoza

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma legal de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Independiente y Gimnasia de Mendoza de este domingo 19:15 será transmitido por ESPN Premium, que se puede ver con el Pack Premium.

La necesidad de ganar

El Rojo llega a este partido urgido de necesidades. Será el segundo encuentro de Jadson Viera como entrenador del conjunto de Avellaneda, después de lo que fue el empate en el debut ante Independiente Rivadavia en Avellaneda. Un punto que solo servirá si gana el domingo, ya que sino podría quedar momentáneamente afuera de la zona de clasificación a copas internaciones, el objetivo mínimo que tiene de cara a lo que queda del año.

Palais, uno de los juveniles promovidos.

En el cotejo pasado Viera probó con la inclusión de Arrayago en defensa y Palais en ataque desde el arranque. En el caso del zaguero central, fue la segunda vez que juega en el once inicial después de haber debutado con Carlos Matheu en la victoria frente a Lanús, mientras que para Josías Palais fue el debut absoluto como titular en la primera del Rojo, donde dejó buenas sensaciones.

Los partidos que se le vienen a Independiente