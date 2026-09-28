Ver en vivo Argentina vs. Bolivia por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección Argentina recibe este miércoles 30 de septiembre a Bolivia a las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba capital. Será el primer encuentro del conjunto de Lionel Scaloni después de la derrota en la final frente a España por el Mundial 2026 y de una actuación a lo largo de la Copa del Mundo que será recordada por los argentinos por haber llegado nuevamente tan lejos y la histórica victoria a Inglaterra en las semfinales.

{{{htmlAmp}}}

Por dónde ver Argentina vs Bolivia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre Argentina y Bolivia de este miércoles 30 de septiembre a través de TyC Sports y Telefé.

Las grandes ausencias en la Selección Argentina

El equipo que dirige Lionel Scaloni no contará con la presencia de Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina, quienes deben cumplir una sanción de FIFA. Y en la convocatoria cuentan con Lionel Messi, quien solo jugará el último partido frente a Benín, que servirá como despedida frente a su gente después de anunciar su returo de la Selección. Vale recordar que para este cotejo y para el próximo frente a Burkina Faso en el Monumental, Argentina solo puede jugar con un 50% de aforo como castigo de FIFA.

Entre los convocados aparecen nombres habituales como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, junto a otros jugadores jóvenes que intentarán ganarse un lugar en el seleccionado. Entre los jugadores más jóvenes de la nueva camada que aparecen en la lista están Franco Mastantuono, Nicolás Paz, Matías Soulé, Valentín Barco y Gianluca Prestianni.

Enzo Fernández, una de las figuras presentes en la lista fue expulsado frente a España tiene una fecha de suspensión.

En cuanto al seleccionado boliviano, el entrenador Óscar Villegas convocó a 26 futbolistas para sus compromisos ante Paraguay y Argentina. Entre los nombres citados aparecen el arquero Guillermo Viscarra, el capitán Luis Haquín, además de jugadores como Roberto Fernández, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Miguel Terceros. Una de las principales ausencias será Carlos Lampe, quien no fue incluido en la nómina.

Posible formación de Argentina para enfrentar a Bolivia

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Un mix de titulares y suplentes con vistas a lo que viene y nombres que pueden ser importantes a futuro.