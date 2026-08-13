Ver Rosario Central vs. Corinthians por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Rosario Central y Corinthians volverán a poner en marcha su ilusión continental cuando se enfrenten este jueves a las 21:30 horas por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Gigante de Arroyito será escenario de un cruce de alto voltaje entre dos equipos que llegan con realidades diferentes, pero con argumentos suficientes para afrontar una serie que tendrá su definición en San Pablo.

El Canalla afrontará el compromiso respaldado por una gran campaña en la fase de grupos, mientras que el conjunto brasileño llega con la confianza que le dio su recuperación en el Brasileirao. Después del parate por el Mundial 2026, ambos deberán adaptarse rápidamente al ritmo de la competencia internacional y demostrar que están preparados para una serie que puede extenderse durante 180 minutos.

Cuándo juega Rosario Central contra Corinthians

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El encuentro entre Rosario Central y Corinthians será transmitido por Telefé, Fox Sports y por Disney +.

Cómo llegan ambos equipos

Rosario Central llega con buenas sensaciones. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de vencer 2-1 a Aldosivi en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura. El conjunto marplatense se puso en ventaja, pero el Canalla reaccionó y dio vuelta el encuentro con un gol en contra de Nicolás Zalazar y otro de Jaminton Campaz. El triunfo le permitió llegar entonado al debut en los octavos de final.

En la Libertadores, Central también mostró una notable solidez. Terminó primero de su grupo con 13 puntos y apenas recibió un gol en seis partidos, una estadística que refleja el funcionamiento defensivo conseguido durante la primera etapa del certamen. Con Ángel Di María como principal emblema y Almirón al frente del equipo, el conjunto rosarino buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de viajar a Brasil.

Campaz, de gran nivel en el Canalla.

Del otro lado aparece un Corinthians que atraviesa un presente ascendente en el campeonato brasileño. El Timao terminó primero en el Grupo E de la Libertadores, con 11 puntos sobre 18 posibles, y consiguió así el derecho a definir la serie como local. En el Brasileirao marcha séptimo y acumula seis partidos consecutivos sin perder, aunque todavía necesita mejorar su posición para acercarse a los puestos de clasificación continental.

El equipo paulista es dirigido desde abril por Fernando Diniz, campeón de la Libertadores 2023 con Fluminense. El entrenador propone habitualmente un 4-2-3-1, con Rodrigo Garro como una de las principales piezas creativas. El mediocampista argentino es el cerebro del equipo y suma 20 goles y 32 asistencias en poco más de 140 partidos con la camiseta del Corinthians.