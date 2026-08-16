Ver River vs. Argentinos Juniors por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo, desde las 18, en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido encuentra a los dos equipos en situaciones completamente diferentes: mientras el Millonario necesita reaccionar con urgencia, el Bicho llega como líder y único equipo del campeonato que ganó todos sus encuentros.

El duelo tendrá además un atractivo especial por el posible debut de Thiago Almada con la camiseta de River. El mediocampista, recientemente incorporado, participó de los entrenamientos durante la semana y Eduardo Coudet analiza incluirlo desde el comienzo. Del otro lado, Argentinos buscará prolongar un presente perfecto y aprovechar el delicado momento de su rival.

Por dónde ver River contra Argentinos Juniors

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre River y Argentinos Juniors será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llegan River y Argentinos Juniors

River llega al compromiso después de atravesar una de sus peores rachas recientes. La derrota por 1-0 ante Tigre significó su cuarta caída consecutiva en el Clausura y la sexta derrota seguida contando todas las competencias. Además, el equipo de Coudet atraviesa una preocupante sequía goleadora y necesita sumar para recuperar confianza y reducir la presión que rodea al entrenador.

En ese contexto, la aparición de Almada se convirtió en la principal noticia de la semana. El exjugador del Atlético de Madrid fue probado entre los titulares durante la práctica formal del jueves y podría ocupar un lugar entrelos once. Su incorporación genera expectativa porque River necesita recuperar funcionamiento ofensivo y encontrar soluciones para un equipo que no consigue traducir su juego en resultados.

El Millonario llega en un mal momento.

Coudet, además, recibió otra buena noticia: Tobías Ramírez volvió a trabajar con el plantel después de recibir el alta médica. El defensor, que llegó a River desde Argentinos a fines de marzo, había permanecido cuatro meses inactivo por una lesión y ya sumó minutos con la Reserva. Sin embargo, el foco principal estará puesto en la conformación del equipo que intentará frenar la crisis.

Argentinos Juniors, en cambio, atraviesa un momento ideal. El conjunto dirigido por Nicolás Diez ganó los cuatro partidos que disputó en el Clausura y es el único de los 30 equipos de Primera que mantiene puntaje perfecto. En la última jornada venció 2-1 a Racing y, además de liderar su zona, se mantiene entre los primeros puestos de la tabla anual.

El Bicho cuenta con futbolistas destacados como Alan Lescano, Tomás Molina y Hernán López Muñoz, quien ya sabe lo que significa marcarle a River: convirtió el único gol en el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 12 de febrero, cuando Argentinos se impuso 1-0 como local.