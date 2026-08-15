Ver Boca vs. Platense por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Platense y Boca se enfrentarán este sábado desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido tendrá un condimento especial por la presencia del ídolo Xeneize Martín Palermo en el banco contrario y por la presencia de 5.000 hinchas visitantes, que en poco tiempo agotaron sus entradas, en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión para ambos equipos.

Los dos llegan con compromisos internacionales en el horizonte y con la necesidad de administrar energías. Platense viene de afrontar la disputa la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, mientras que Boca llega de vencer a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana y tiene un ojo puesto en la revancha del próximo miércoles.

Por dónde ver Platense contra Boca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Platense y Boca será transmitido por TNT Sports.

Cómo llegan al cruce Platense y Boca

Platense atraviesa una etapa de reconstrucción. En el Clausura comenzó con un empate 2-2 frente a Unión, cayó 2-1 ante Instituto y sufrió un duro 4-0 contra Talleres. Sin embargo, en la cuarta jornada logró recuperarse con un triunfo 1-0 sobre Independiente en Avellaneda, en el estreno de Palermo. Guido Mainero marcó el único gol de un partido en el que el Calamar aprovechó un error del arquero Rodrigo Rey.

El nuevo ciclo del histórico goleador de Boca comenzó, además, en medio de una exigencia doble. Platense empató 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Libertadores, por lo que Palermo también debe administrar el plantel pensando en la competencia internacional. El duelo ante Boca, entonces, aparece como una oportunidad para darle continuidad al envión conseguido ante Independiente sin descuidar el objetivo continental.

Boca viene de vencer a Recoleta.

Boca, en tanto, llega con una curva ascendente después de un comienzo irregular. El equipo de Rodolfo Arruabarrena perdió 3-0 con Deportivo Riestra en el debut, igualó 2-2 con Newell's y luego venció 1-0 a Estudiantes. En la cuarta fecha empató 1-1 con Vélez y mostró una mejor versión. A esa recuperación en el torneo se sumó el triunfo 3-1 sobre Recoleta por la ida de los octavos de final de la Sudamericana.

Por ese calendario cargado, Arruabarrena analiza una rotación. Nicolás Figal podría ingresar por Lautaro Di Lollo y Dylan Gorosito reemplazaría a Leandro Lozano. También existe la posibilidad de que Leandro Paredes tenga descanso, aunque fue convocado. Miguel Merentiel, Lautaro Blanco, Tomás Aranda y Leonel Flores son otros futbolistas cuyo desgaste es evaluado por el entrenador.