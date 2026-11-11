Racing y Colo Colo juegan este viernes un amistoso en Concepción. Hora, TV en vivo y las bajas de los dos equipos.

Racing cierra el año con un partido internacional este viernes 13 de noviembre ante Colo Colo, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción de Chile, en su último compromiso antes de un receso largo. El partido le servirá a Sebastián "Chirola" Romero para a probar variantes pensando en 2027, mientras que el "Cacique" llegará con hasta 15 bajas.

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El fútbol chileno se toma una pausa por la última fecha FIFA del año, y Colo Colo no quiere perder ritmo. Racing, en cambio, lo usa como cierre de temporada y como primer ensayo para lo que viene. Así, los dos tienen algo en juego aunque no haya puntos: el campeón chileno quiere festejar con su gente y la Academia quiere empezar a armar el equipo de 2027.

Racing vs. Colo Colo: día, hora y estadio

Día: viernes 13 de noviembre.

Hora: 19 (hora de Argentina).

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción (Chile).

TV: no hay.

Streaming: Disney+.

Dónde ver Racing vs. Colo Colo en vivo

El amistoso se transmite desde el celular, la computadora o un smart TV por Disney+, la plataforma de streaming de ESPN que incluye la señal deportiva.

Horarios en otros países

Argentina, Uruguay y Paraguay: 19:00.

Bolivia y Venezuela: 18:00.

Colombia, Perú y Ecuador: 17:00.

México: 16:00.

España: 23:00.

Entradas para el partido en Concepción

Las entradas para ver a Colo Colo y Racing en el Ester Roa ya están a la venta en Passline, según CCDN. Se espera un estadio con mucho público albo, que va a aprovechar el partido para seguir festejando el título.

Racing: el último partido antes del receso

Para la Academia, el amistoso tiene un valor especial. Es el último partido del año antes de un receso largo, y el cuerpo técnico lo va a usar como un laboratorio.

Gustavo "Chirola" Romero quiere probar distintas alternativas tácticas pensando en la temporada 2027. Además, va a darles minutos a los jugadores que tuvieron poco rodaje sobre el final del año.

Las bajas de la Academia

Racing no va a tener el plantel completo. Estas son las ausencias confirmadas:

Adrián "Maravilla" Martínez.

Mateo Martínez.

Gonzalo Escudero.

Alejandro Tello.

Con esas bajas, el técnico va a rotar el equipo y, al mismo tiempo, cuidar el desgaste físico del plantel.

Colo Colo, el campeón con hasta 15 bajas

El rival llega en un gran momento: Colo Colo acaba de ganar el Campeonato Nacional 2026 y consiguió su estrella número 35, según T13. El amistoso será su forma de festejar en la cancha.

Pero el equipo de Fernando Ortiz tiene un problema serio para armar la formación. Según la prensa chilena, podría tener hasta 15 bajas entre convocados a la fecha FIFA, lesionados y jugadores con molestias.

Los ausentes del Cacique

Vozinha: el arquero está convocado por la Selección de Cabo Verde.

Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez e Iván Román: están con la Selección de Chile.

Arturo Vidal: llega entre algodones por un traumatismo de tobillo.

La presencia de Arturo Vidal es la gran duda. Para el público chileno, verlo enfrentar a un grande del fútbol argentino es uno de los atractivos del partido.