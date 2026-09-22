Por qué Vasco da Gama debe ser local fuera de su cancha ante Boca en Copa Sudamericana, por reglamento

El calendario deportivo de la Copa Sudamericana 2026 expone que Boca Juniors se encuentra entre los cuatro mejores equipos de la competencia y deberá definir la llave de la semifinal frente a Vasco da Gama en tierras brasileñas. Lo particular es que, en la previa, se desprende un posible cambio de sede y esto enciende varias alarmas. Aunque se trata de una obligación de la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), más que de una decisión propia del conjunto extranjero.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con lo informado, el partido de ida se va a disputar el próximo 13 de octubre a las 21:30 en el campo de juego de la Bombonera, mientras que la vuelta está pactada para el 20 del mismo mes en horario similar. El ganador de la serie tendrá la chance de jugar la gran final, que se encuentra reservada para el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

“En este momento estamos evaluando todas las posibilidades. Incluso Sao Januario, Maracaná y Engenhao (Nilton Santos). Nuestra prioridad es jugar en Río”, expresó Admar Lopes, dirigente de Vasco da Gama, en conferencia de prensa. Esto es producto de que el estadio Sao Januario cuenta con una capacidad que va en contra de lo que la CONMEBOL le pide a los equipos que lleguen a la instancia de semifinal.

Para todos los equipos clasificados a la instancia de los cuatro mejores de cada una de las competencias internacionales organizadas por el organismo, el escenario elegido debe contar con dos requisitos especiales. El primero es permitir un ingreso mínimo de 30 mil hinchas. Algo que el conjunto brasileño no puede asegurar y es por ello que se ve obligado a pensar en un cambio de escenario para evitar sanciones o que elijan la sede sin su voluntad.

Por otro lado, el escenario debe permitirle a la parcialidad visitante la chance de poder adquirir 4.000 localidades. Las mismas tendrán que estar disponibles en la Bombonera en la noche del próximo 13 de octubre. Caso contrario, la CONMEBOL abrirá un acta en donde aplicará una sanción correspondiente por no poder organizar el partido de acuerdo con el reglamento vigente.

“Es muy prematuro lanzar alguna información en ese sentido. Por la experiencia que tengo, la CBF, con la CONMEBOL, sí puede interferir y sí puede participar en esa elección. En los próximos días habrá novedades”, agregó el dirigente. Hay una postura clara de jugar en el estadio de Vasco y con el apoyo de los hinchas. Ya que cambiar la sede puede hacer que haya pérdida de clima, que sería beneficioso para Boca y la definición de la serie.